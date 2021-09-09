Манчини: «Конечно, соперник был не самым сильным, но не всегда можно забить 5-6 голов»

После матча с Швейцарией в воскресенье (0:0) в составе сборной Италии произошло 8 изменений, но полурезервный состав устроил разгром команде Литвы (5:0), забив 4 гола уже в первые 29 минут поединка.

- Несмотря на потерю столь многих игроков всего за несколько дней, парни среагировали очень хорошо. Конечно, соперник был не самым сильным, но не всегда можно забить 5-6 голов, поэтому футболисты сработали хорошо, - заявил Манчини в эфире RAI Sport.

- Каждый может оступиться, но самое главное - сохранять хладнокровие, не терять голову, и все будет хорошо. Мы счастливы, - добавил Манчини.

Так как Швейцария сыграла по нулям с Северной Ирландией, итальянцы упрочили лидерство в своей группе.