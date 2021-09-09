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Чемпионат мира 2022

Манчини: «Конечно, соперник был не самым сильным, но не всегда можно забить 5-6 голов»

09 Сентября 2021 • 00:19 Комментировать
Италия
5:0
Литва
окончен

После матча с Швейцарией в воскресенье (0:0) в составе сборной Италии произошло 8 изменений, но полурезервный состав устроил разгром команде Литвы (5:0), забив 4 гола уже в первые 29 минут поединка.

- Несмотря на потерю столь многих игроков всего за несколько дней, парни среагировали очень хорошо. Конечно, соперник был не самым сильным, но не всегда можно забить 5-6 голов, поэтому футболисты сработали хорошо, - заявил Манчини в эфире RAI Sport.

- Каждый может оступиться, но самое главное - сохранять хладнокровие, не терять голову, и все будет хорошо. Мы счастливы, - добавил Манчини.

Так как Швейцария сыграла по нулям с Северной Ирландией, итальянцы упрочили лидерство в своей группе.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Роберто Манчини
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окончен Северная Ирландия 0:0 Швейцария
окончен Беларусь 0:1 Бельгия 19 8.2 1.14
окончен Албания 5:0 Сан-Марино 1.02 18.5 55
окончен Италия 5:0 Литва 1.05 13.5 40
окончен Венгрия 2:1 Андорра 1.12 8.5 25
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