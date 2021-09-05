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Чемпионат мира 2022

Убийца пенальти Жоржиньо и стена Зоммер: Италия не проиграла 36-й матч подряд и поставила мировой рекорд

05 Сентября 2021 • 23:41 Комментировать (2)
Швейцария
0:0
Италия
окончен

Швейцария и Италия сыграли между собой на Евро-2020, сыграли они друг с другом и вскоре после чемпионата Европы.

Протокол игры  
Швейцария 0:0 Италия
Зоммер Янн Видмер Сильван Аканджи Мануэль Эльведи Нико   68' Родригес Рикардо   63' (Закария Денис (   63') Эбишер Мишель   59' Фрай Фабиан   87' Соу Джибриль   6'   63' (Варгас Рубен (   63') Штеффен Ренато   71' (Фасснахт Кристиан (   71') Цубер Стивен   63' (Гарсия Улиссес (   63') Сеферович Харис   85' (Зачири Анди (   85')
Запасные: Ндой Дан Лаупер Сандро Мвого Ивон Шёр Фабиан Лотомба Жордан Зесигер Седрик Кобель Грегор
Доннарумма Джанлуиджи Ди Лоренцо Джованни Бонуччи Леонардо Кьеллини Джорджо   41' Эмерсон Палмиери Барелла Николо   90' (Пессина Маттео (   90') Жоржиньо II Локателли Мануэль   77' (Верратти Марко (   77') Берарди Доменико   59' (Дзаньоло Николо (   59') Иммобиле Чиро   59' (Кьеза Федерико (   59') Инсинье Лоренцо   90' (Распадори Джакомо (   90')
Запасные: Сиригу Сальваторе Толой Рафаэл Голлини Пьерлуиджи Пеллегрини Лоренцо Бастони Алессандро Кристанте Бриан Калабрия Давиде
05 сентября. Стадион "Санкт-Якоб Парк".

Сборная Италии чуть менее двух месяцев назад стала чемпионом Европы, утолив трофейный голод за пятнадцатилетку после победного финала мундиаля 2006 года имени Зидана – Матерацци. Но вот потом у «скуадры адзурры» наступило некое похмелье: она сыграла вничью с непритязательной Болгарией. Осечка не отняла у неё первое место, но с другой стороны, Швейцария до этого ещё вообще не теряла очков в отборе, просто она провела только два матча, которые выиграла.

Швейцарцы выступили на минувшем Евро тоже запоминающимся образом. Вытащив ничьи в основное время в плей-офф у Франции и Испании, они по пенальти прошли «трёхцветных», но споткнулись на «красной фурии». А на групповом этапе команда Владимира Петковича проиграла итальянцам со счётом 0:3. Но к осени швейцарская сборная подошла уже с другим тренером – хорошо знакомым болельщикам московского «Спартака» Муратом Якином.

Итальянцы не только могли, но и должны были, исходя из своих моментов, открывать счёт в первой половине первого тайма. На тринадцатой минуте Иммобиле, кажется, не поверил в то, что оказался один на один с Зоммером, поэтому замешкался, ухудшил позицию и не очень внятно пробил по непослушному мячу. Мяч попал в защитника, а добивал Инсинье, и его удар погасил Зоммер.

Буквально на следующей минуте Иммобиле опять совершил неполезное действие, испортив свой шанс. Берарди всё для него сделал, выкатив в центр передачу с правого угла штрафной, но Чиро пальнул не по створу, а по чирикавшим воробьям. Потом Берарди сам ускакал один на один после передачи Локателли и не переиграл Зоммера. На 24-й минуте Иммобиле снова не преуспел на правофланговой передаче – его опередил Зоммер.

У швейцарцев же с созданием моментов было туговато, хотя они пытались что-то позиционно придумывать на чужой половине поля. На 42-й минуте Фрай навесил справа по диагонали со штрафного, и Аканджи кивнул головой по мячу рядом с левой штангой. К основному времени первого тайма было добавлено две минуты, но ситуация немного затянулась, поскольку гости готовили пробитие штрафного. Инсинье выстрелил со стандарта – Зоммер пребывал на месте.

Многое решалось в начале второго тайма. Родригес начудил возле своих ворот, сначала подарив мяч Берарди, а затем подкатившись ему в ноги в пределах штрафной. Это пенальти. Реализовывать одиннадцатиметровый отправился Жоржиньо, но не реализовал, как и в послематчевой серии пенальти против Англии на Евро-2020. Пижонский стиль исполнения пенальти не пронял Зоммера, не ставшего гадать и успешно среагировавшего по удару.

Дальше Швейцария владела мячом, однако зрелищности недоставало. У итальянцев не клеилась атакующая игра, к которой они приучили общественность на чемпионате Европы. Конвертация моментов в голы также у них по-прежнему не получалась. На 73-й минуте Инсинье опасно пробивал из штрафной с разворота, но снова победителем из эпизода подобного рода вышел Зоммер. На 80-й минуте Жоржиньо перспективно забросил к штрафной на Дзаньоло, однако тот досадно поскользнулся в ответственный момент.

В концовке уже «скуадра адзурра» больше искали победу, но хозяева имели почти голевой шанс, когда Аканджи из-под Кьеллини попал справа с острого угла во внешнюю сторону сетки. Сборная Италии играет вторую ничью подряд, но зато переписывает мировой рекорд, не проигрывая аж 36-й матч кряду. Швейцарцы же сдерживают действующего чемпиона Европы в первом официальном матче Мурата Якина у штурвала команды.

Кирилл Иванцов

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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Redwhite1959
05 Сентября 2021 в 23:52
Швейцария на равных играла с чемпионами Европы! После ухода Петковича сборную Швейцарии возглавил Мурат Якин ( Федуну - очередной привет! ) и швейцарцы не стали от смены тренера слабее, что и показал сегодняшний матч. И даже если бы итальянцы реализовали пеналь, то хорошее впечатление от игры хозяев никуда не делось бы. Швейцария провела в группе всего три матча, но уверенно занимает в ней второе место. В этой группе - похоже - уже всё ясно!
Kalibr
05 Сентября 2021 в 23:46
FORZA ITALIA!!!
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окончен Беларусь 2:3 Уэльс 6.6 3.6 1.6
окончен Англия 4:0 Андорра 1.01 30 100
окончен Албания 1:0 Венгрия 2.9 2.85 2.8
окончен Болгария 1:0 Литва 1.52 3.9 7.2
окончен Исландия 2:2 Северная Македония
окончен Германия 6:0 Армения 1.07 12 30
окончен Румыния 2:0 Лихтенштейн 1.06 12.8 32
окончен Испания 4:0 Грузия 1.08 11 30
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