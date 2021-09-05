Убийца пенальти Жоржиньо и стена Зоммер: Италия не проиграла 36-й матч подряд и поставила мировой рекорд

Швейцария и Италия сыграли между собой на Евро-2020, сыграли они друг с другом и вскоре после чемпионата Европы.

Сборная Италии чуть менее двух месяцев назад стала чемпионом Европы, утолив трофейный голод за пятнадцатилетку после победного финала мундиаля 2006 года имени Зидана – Матерацци. Но вот потом у «скуадры адзурры» наступило некое похмелье: она сыграла вничью с непритязательной Болгарией. Осечка не отняла у неё первое место, но с другой стороны, Швейцария до этого ещё вообще не теряла очков в отборе, просто она провела только два матча, которые выиграла.

Швейцарцы выступили на минувшем Евро тоже запоминающимся образом. Вытащив ничьи в основное время в плей-офф у Франции и Испании, они по пенальти прошли «трёхцветных», но споткнулись на «красной фурии». А на групповом этапе команда Владимира Петковича проиграла итальянцам со счётом 0:3. Но к осени швейцарская сборная подошла уже с другим тренером – хорошо знакомым болельщикам московского «Спартака» Муратом Якином.

Итальянцы не только могли, но и должны были, исходя из своих моментов, открывать счёт в первой половине первого тайма. На тринадцатой минуте Иммобиле, кажется, не поверил в то, что оказался один на один с Зоммером, поэтому замешкался, ухудшил позицию и не очень внятно пробил по непослушному мячу. Мяч попал в защитника, а добивал Инсинье, и его удар погасил Зоммер.

Буквально на следующей минуте Иммобиле опять совершил неполезное действие, испортив свой шанс. Берарди всё для него сделал, выкатив в центр передачу с правого угла штрафной, но Чиро пальнул не по створу, а по чирикавшим воробьям. Потом Берарди сам ускакал один на один после передачи Локателли и не переиграл Зоммера. На 24-й минуте Иммобиле снова не преуспел на правофланговой передаче – его опередил Зоммер.

У швейцарцев же с созданием моментов было туговато, хотя они пытались что-то позиционно придумывать на чужой половине поля. На 42-й минуте Фрай навесил справа по диагонали со штрафного, и Аканджи кивнул головой по мячу рядом с левой штангой. К основному времени первого тайма было добавлено две минуты, но ситуация немного затянулась, поскольку гости готовили пробитие штрафного. Инсинье выстрелил со стандарта – Зоммер пребывал на месте.

Многое решалось в начале второго тайма. Родригес начудил возле своих ворот, сначала подарив мяч Берарди, а затем подкатившись ему в ноги в пределах штрафной. Это пенальти. Реализовывать одиннадцатиметровый отправился Жоржиньо, но не реализовал, как и в послематчевой серии пенальти против Англии на Евро-2020. Пижонский стиль исполнения пенальти не пронял Зоммера, не ставшего гадать и успешно среагировавшего по удару.

Дальше Швейцария владела мячом, однако зрелищности недоставало. У итальянцев не клеилась атакующая игра, к которой они приучили общественность на чемпионате Европы. Конвертация моментов в голы также у них по-прежнему не получалась. На 73-й минуте Инсинье опасно пробивал из штрафной с разворота, но снова победителем из эпизода подобного рода вышел Зоммер. На 80-й минуте Жоржиньо перспективно забросил к штрафной на Дзаньоло, однако тот досадно поскользнулся в ответственный момент.

В концовке уже «скуадра адзурра» больше искали победу, но хозяева имели почти голевой шанс, когда Аканджи из-под Кьеллини попал справа с острого угла во внешнюю сторону сетки. Сборная Италии играет вторую ничью подряд, но зато переписывает мировой рекорд, не проигрывая аж 36-й матч кряду. Швейцарцы же сдерживают действующего чемпиона Европы в первом официальном матче Мурата Якина у штурвала команды.

Кирилл Иванцов