Сборная Италии отгрузила литовцам пять безответных мячей, впервые победив в ранге чемпиона Европы-2020

В рамках квалификации к чемпионату мира сборная Италии принимала Литву.

Парадоксально, но после получения титула чемпионов Европы сборная Италии в отборе на ЧМ-2022 играет гораздо хуже. До заветного трофея было три победы в трёх матчах с общим счётом 6:0, после – два ничейных результата. С болгарами слишком рано расслабились, швейцарцам не смогли забить даже с пенальти. Серьёзных конкурентов с борьбу за первую строчку в группе у итальянцев всё равно нет, но Швейцария хоть получила шанс поджать «скуадру адзурру».

А первая победа сборной Италии в ранге чемпионов Европы 2020 пришлась на домашний матч с командой Литвы. Главный аутсайдер группы, за четыре тура забивший всего один гол, приехал в Реджо-нель-Эмилию без шансов на спасение. На это итальянцы указали уже к 30-й минуте игры. Мощнейший шквал атак конвертировался в четыре гола за этот короткий промежуток времени. Солировал Мойзе Кен, недавно вернувшийся в «Ювентус».

На 11-й минуте форвард перехватил ужасную передачу Новиковаса, влетел в штрафную площадь и мощно пробил в ближний угол, Шеткус не имел шансов выручить – 1:0. Прошло всего три минуты, а преимущество итальянцев уже удвоилось. Ди Лоренцо с фланга доставил мяч на Распадори, молодой форвард «Сассуоло» пробил и рикошетом от Уткуса мяч оказался в сетке. В итоге дотошные арбитры отобрали гол у Распадори, зафиксировав автогол.

Но молодой Джакомо своего добился, а помог ему всё тот же Ди Лоренцо. Он с фланга забросил в штрафную площадь, защитники сборной Литвы снова не разобрались в простой ситуации и Распадори осталось лишь расстрелять голкипера с пары метров. Ну а снял последние вопросы Мойзе Кен. Дубль форвард оформил после заброса Бернардески, опять расстрел из пределов штрафной площади, у Шеткуса не было шансов на сейв – 4:0.

Второй тайм Роберто Манчини начал с замены скучавших Доннаруммы (вышел Сиригу) и Бираги (появился Калабрия). А команда его продолжила отрываться. Как раз свежий Калабрия опасно пробил, Шеткус отразил перед собой, а Распадори дослал мяч в сетку. Но и тут Джакомо не повезло, за мгновение до результативного удара он забрался в офсайд. За него работу по пятому голу выполнил Ди Лоренцо. Джованни скорее навешивал с правого угла штрафной площади, но мяч с ноги срезался и приземлился уже за шиворотом голкипера – 5:0.

После счёта из песни сборная Италии успокоилась. Решили хозяева сжалиться над гостями из Литвы, удовлетворившись пятью мячами. Есть первая победа в ранге действующих чемпионов Европы!