Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 171 Комментарии
Чемпионат мира 2022

Сборная Италии отгрузила литовцам пять безответных мячей, впервые победив в ранге чемпиона Европы-2020

08 Сентября 2021 • 23:38 Комментировать
Италия
5:0
Литва
окончен

В рамках квалификации к чемпионату мира сборная Италии принимала Литву.

Протокол игры  
Италия 5:0 Литва
(1:0) Кин Мойзе 11'    
(2:0) Уткус Эдгарас 14'    
(3:0) Распадори Джакомо 24'    
(4:0) Кин Мойзе 29'    
(5:0) Ди Лоренцо Джованни 54'    
Доннарумма Джанлуиджи   47' (Сиригу Сальваторе (   47') Ди Лоренцо Джованни Ачерби Франческо Бастони Алессандро Бираги Кристиано   47' (Калабрия Давиде (   47') Пессина Маттео Жоржиньо II   61' (Кастровилли Гаэтано (   61') Кристанте Бриан Бернардески Федерико   62' (Скамачча Джанлука (   62') Распадори Джакомо Кин Мойзе   73' (Берарди Доменико (   73')
Запасные: Толой Рафаэл Голлини Пьерлуиджи Бонуччи Леонардо Барелла Николо Локателли Мануэль Кьеллини Джорджо Флоренци Алессандро
Шеткус Эрнестас Ласицкас Юстас Климавичюс Линас   72' Уткус Эдгарас   46' (Бараускас Доминикас (   46') Славицкас Вайдас   46' (Саткас Бенас (   46') Дапкус Мартинас   46' (Мегелайтис Линас (   46') Сливка Выкинтас Новиковас Арвидас Вербицкас Овидиус Казлаускас Донатас Дубицкас Эдгарас   73' (Узела Каролис (   73')
Запасные: Гашпуйтис Витас Баравикас Роландас Гертмонас Эдвинас Крапикас Титас
08 сентября. Стадион "Читта-дель-Триколоре".

 

Парадоксально, но после получения титула чемпионов Европы сборная Италии в отборе на ЧМ-2022 играет гораздо хуже. До заветного трофея было три победы в трёх матчах с общим счётом 6:0, после – два ничейных результата. С болгарами слишком рано расслабились, швейцарцам не смогли забить даже с пенальти. Серьёзных конкурентов с борьбу за первую строчку в группе у итальянцев всё равно нет, но Швейцария хоть получила шанс поджать «скуадру адзурру».

А первая победа сборной Италии в ранге чемпионов Европы 2020 пришлась на домашний матч с командой Литвы. Главный аутсайдер группы, за четыре тура забивший всего один гол, приехал в Реджо-нель-Эмилию без шансов на спасение. На это итальянцы указали уже к 30-й минуте игры. Мощнейший шквал атак конвертировался в четыре гола за этот короткий промежуток времени. Солировал Мойзе Кен, недавно вернувшийся в «Ювентус».

На 11-й минуте форвард перехватил ужасную передачу Новиковаса, влетел в штрафную площадь и мощно пробил в ближний угол, Шеткус не имел шансов выручить – 1:0. Прошло всего три минуты, а преимущество итальянцев уже удвоилось. Ди Лоренцо с фланга доставил мяч на Распадори, молодой форвард «Сассуоло» пробил и рикошетом от Уткуса мяч оказался в сетке. В итоге дотошные арбитры отобрали гол у Распадори, зафиксировав автогол.

Но молодой Джакомо своего добился, а помог ему всё тот же Ди Лоренцо. Он с фланга забросил в штрафную площадь, защитники сборной Литвы снова не разобрались в простой ситуации и Распадори осталось лишь расстрелять голкипера с пары метров. Ну а снял последние вопросы Мойзе Кен. Дубль форвард оформил после заброса Бернардески, опять расстрел из пределов штрафной площади, у Шеткуса не было шансов на сейв – 4:0.

Второй тайм Роберто Манчини начал с замены скучавших Доннаруммы (вышел Сиригу) и Бираги (появился Калабрия). А команда его продолжила отрываться. Как раз свежий Калабрия опасно пробил, Шеткус отразил перед собой, а Распадори дослал мяч в сетку. Но и тут Джакомо не повезло, за мгновение до результативного удара он забрался в офсайд. За него работу по пятому голу выполнил Ди Лоренцо. Джованни скорее навешивал с правого угла штрафной площади, но мяч с ноги срезался и приземлился уже за шиворотом голкипера – 5:0.

После счёта из песни сборная Италии успокоилась. Решили хозяева сжалиться над гостями из Литвы, удовлетворившись пятью мячами. Есть первая победа в ранге действующих чемпионов Европы!

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Сборная Литвы
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Армения 1:1 Лихтенштейн 1.15 8.6 15
окончен Венгрия 2:1 Андорра 1.12 8.5 25
окончен Исландия 0:4 Германия 13 7 1.2
окончен Уэльс 0:0 Эстония 1.23 6.2 13
окончен Северная Македония 0:0 Румыния
окончен Польша 1:1 Англия 6.7 3.6 1.67
окончен Греция 2:1 Швеция 3.55 3 2.3
окончен Косово 0:2 Испания 15 6.6 1.2
Все матчи
Новости
Сегодня, 09 Сентября
00:19 · Чемпионат мира 2022
Манчини: «Конечно, соперник был не самым сильным, но не всегда можно забить 5-6 голов»
00:11 · Чемпионат мира 2022
Герой сборной Казахстана сдал положительный допинг-тест
00:03 · Чемпионат мира 2022
Терëхин: «Оказывается, у нас много ребят, способных играть в сборной» эксклюзив
08 Сентября
23:54 · Чемпионат мира 2022
Венгрия и Албания ожидаемо обыграли аутсайдеров
23:50 · Чемпионат мира 2022
Бельгия одолела Беларусь в Казани
23:46 · Чемпионат мира 2022
Швеция и Швейцария оступились на радость конкурентам
23:39 · Чемпионат мира 2022
Испания уверенно переиграла Косово, затратив минимум усилий
22:53 · Чемпионат мира 2022
Сборная Италии установила рекорд скорострельности
21:53 · Чемпионат мира 2022
Жоржиньо - первый за 61 год капитан-легионер сборной Италии
21:38 · Чемпионат мира 2022
Сборная Армении упустила шанс вернуть лидерство в группе
21:32 · Чемпионат мира 2022
Карпин: «Даже не думаю про те игры, которые будут в ноябре»
21:30 · Чемпионат мира 2022
Смолов сказал: «Георгич, я уже изменился» - Карпин
21:15 · Чемпионат мира 2022
Польша - Англия - 1:1 (закончен)
21:15 · Чемпионат мира 2022
Чехия - Украина - 1:1 (закончен)
21:15 · Чемпионат мира 2022
Исландия - Германия - 0:4 (закончен)
Все новости
Рекомендуем