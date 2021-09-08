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Жоржиньо - первый за 61 год капитан-легионер сборной Италии

08 Сентября 2021 • 21:53 Комментировать
Италия
4:0
Литва
1.04 14.00 60.00
перерыв

Сборная Италии подходит к игре с Литвой в ослабленном из-за травм составе. И капитанская повязка досталась полузащитнику Жоржиньо, который является одним из самых опытных игроков, проводя 38-й матч за «скуадру адзурру».

Жоржиньо впервые будет капитаном сборной Италии, это второй случай в истории команды, когда ее выведет на поле игрок, который был натурализован. Хавбек переехал из Бразилии в 15-летнем возрасте.

Еще один такой случай был с аргентинцем Мигелем Анхелем Монтуори, который был капитаном в 1959 и 1960 годах. Всего же в его карьере было 12 матчей в составе «скуадры адзурры». В 1961 году Монтуори завершил карьеру из-за серьезной травмы головы.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Жоржиньо
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