Жоржиньо - первый за 61 год капитан-легионер сборной Италии

Сборная Италии подходит к игре с Литвой в ослабленном из-за травм составе. И капитанская повязка досталась полузащитнику Жоржиньо, который является одним из самых опытных игроков, проводя 38-й матч за «скуадру адзурру».

Жоржиньо впервые будет капитаном сборной Италии, это второй случай в истории команды, когда ее выведет на поле игрок, который был натурализован. Хавбек переехал из Бразилии в 15-летнем возрасте.

Еще один такой случай был с аргентинцем Мигелем Анхелем Монтуори, который был капитаном в 1959 и 1960 годах. Всего же в его карьере было 12 матчей в составе «скуадры адзурры». В 1961 году Монтуори завершил карьеру из-за серьезной травмы головы.