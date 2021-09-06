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Турция

Манчини считает, что Балотелли мог достичь большего

06 Сентября 2021 • 10:05 Комментировать (3)
Италия
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Литва
1.06 12.50 35.00
08.09 21:45

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини высказался по поводу бывшего нападающего национальной команды Марио Балотелли. Напомним, что итальянец сейчас выступает за турецкую «Адану Демирспор».

«Я хорошо знаком с возможностями с Балотелли, так как работал с ним, когда он был молод. Сейчас ему всего 31 год и он должен выйти на пик своей формы. Он до сих пор очень хорош в плане техники, но многие мои знакомы, так как Марио не сумел реализовать свой потенциал», - цитирует итальянца Rai Sport.

Напомним, что Балотелли играл под руководством Манчини в «Интере» и «Манчестер Сити». В нынешнем сезоне он сыграл три матча, в которых отметился одной результативной передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Марио Балотелли Роберто Манчини
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Комментарии (3)
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JUMPER
06 Сентября 2021 в 10:56
ай...можить хуцбалист он и ни плахой...но карахтер у ниво и как чилавек он очинь сквернай...)))
K.karitch
06 Сентября 2021 в 10:55
Ленивый афро-итальянец. (Борзой негр)
ARTUR
06 Сентября 2021 в 10:23
манчини видимо антрополог
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