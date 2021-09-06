Манчини считает, что Балотелли мог достичь большего

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини высказался по поводу бывшего нападающего национальной команды Марио Балотелли. Напомним, что итальянец сейчас выступает за турецкую «Адану Демирспор».

«Я хорошо знаком с возможностями с Балотелли, так как работал с ним, когда он был молод. Сейчас ему всего 31 год и он должен выйти на пик своей формы. Он до сих пор очень хорош в плане техники, но многие мои знакомы, так как Марио не сумел реализовать свой потенциал», - цитирует итальянца Rai Sport.

Напомним, что Балотелли играл под руководством Манчини в «Интере» и «Манчестер Сити». В нынешнем сезоне он сыграл три матча, в которых отметился одной результативной передачей.