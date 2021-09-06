Кьеллини: «Сейчас сборная Италии выглядит лучше, чем на Евро»

Защитник сборной Италии Джорджо Кьеллини поделился впечатлениями от матча со сборной Швейцарии (0:0) в рамках квалификации на чемпионат мира-2022.

«Вчера мы сыграли хорошо во всех смыслах. Возможно, даже лучше, чем в тот день на Евро, когда мы выиграли 3:0. Нам не хватило немного, чтобы забить хотя бы один гол. Нам нужно решить эту проблему в ближайшее время, хотя я считаю, что мы уже сделали прогресс в сравнении с прошлой игрой. В ноябре мы сделаем ещё один шаг, чтобы приблизиться к победе в Лиге наций, а после этого попытаемся квалифицироваться на ЧМ», - цитирует итальянца Tuttosport.

Напомним, что в следующем матче сборная Италии дома сыграет со сборной Литвы.