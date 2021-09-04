Бэйл – о расизме: На месте игроков сборной Англии я бы ушёл с поля

На днях произошел расистский скандал в матче сборных Венгрии и Англии, по ходу которого болельщики хозяев поля неподобающе вели себя на трибунах. ФИФА уже начала официальное расследование.

Свой комментарий на этот счет дал вингер мадридского «Реала» и сборной Уэльса Гарет Бэйл. Валлиец заявил, что ни в коем случае не поддерживает такое поведение фанатов. В интервью Sky Sport футболист уверил, что в случае подобного инцидента был бы готов уйти с поля вместе с партнерами по команде.

Бэйл выразил мысль, что нельзя терпеть подобное отношение к себе. Также игрок указывает на плохую работу ФИФА, которая, по его мнению, должным образом не реагирует на нарушения.