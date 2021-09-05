Лисакович: «Всё равно сражались, как звери»

Нападающий «Локомотива» Виталий Лисакович считает, что сборная Беларуси выложилась по максимуму в квалификационном матче чемпионата мира 2022 года с командой Уэльса. Лисакович забил сам и ассистировал Павлу Седько, тем не менее, его команда проиграла 2:3. У британцев отличился Гарет Бэйл.

«Учимся на своих ошибках и идем дальше. Люблю вас, горжусь вами. Все равно сражались, как звери», - так прокомментировал игру Лисакович в «Инстаграме».

После первого круга белорусы идут на предпоследнем месте, набрав три очка. Лидирует сборная Бельгии (10 очков), следом расположились команды Чехии (7) и Уэльса (6).