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Чемпионат мира 2022

Лисакович: «Всё равно сражались, как звери»

05 Сентября 2021 • 20:38 Комментировать
Беларусь
2:3
Уэльс
окончен

Нападающий «Локомотива» Виталий Лисакович считает, что сборная Беларуси выложилась по максимуму в квалификационном матче чемпионата мира 2022 года с командой Уэльса. Лисакович забил сам и ассистировал Павлу Седько, тем не менее, его команда проиграла 2:3. У британцев отличился Гарет Бэйл.

«Учимся на своих ошибках и идем дальше. Люблю вас, горжусь вами. Все равно сражались, как звери», - так прокомментировал игру Лисакович в «Инстаграме».

После первого круга белорусы идут на предпоследнем месте, набрав три очка. Лидирует сборная Бельгии (10 очков), следом расположились команды Чехии (7) и Уэльса (6).

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Сборная Беларуси Виталий Лисакович
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окончен Беларусь 2:3 Уэльс 6.6 3.6 1.6
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