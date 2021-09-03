Александр Лукашенко - об игре сборной Беларуси: «Смотреть на то убожество недопустимо»

Александр Лукашенко высказался по поводу игры сборной Беларуси в футбол. Накануне команда уступила сборной Чехии со счетом 0:1 в рамках квалификации на чемпионат мира-2022 в Катаре.

Лукашенко назвал игру сборной «убожеством», и отметил, что смотреть футбол команды «недопустимо», пишет «Белта».

Напомним, что ранее сборная Беларуси сумела обыграть сборную Эстонии со счетом 4:2. Пока это единственная победа белорусов в группе, где помимо них и Эстонии также выступают сборные Бельгии, Уэльса и Чехии. Следующие два матча сборная Беларуси проведёт в Казани, где ей будут противостоять сборные Уэльса и Бельгии.