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Чемпионат мира 2022

Александр Лукашенко - об игре сборной Беларуси: «Смотреть на то убожество недопустимо»

03 Сентября 2021 • 15:20 Комментировать
Беларусь
...
Уэльс
6.60 3.60 1.60
05.09 16:00

Александр Лукашенко высказался по поводу игры сборной Беларуси в футбол. Накануне команда уступила сборной Чехии со счетом 0:1 в рамках квалификации на чемпионат мира-2022 в Катаре.

Лукашенко назвал игру сборной «убожеством», и отметил, что смотреть футбол команды «недопустимо», пишет «Белта».

Напомним, что ранее сборная Беларуси сумела обыграть сборную Эстонии со счетом 4:2. Пока это единственная победа белорусов в группе, где помимо них и Эстонии также выступают сборные Бельгии, Уэльса и Чехии. Следующие два матча сборная Беларуси проведёт в Казани, где ей будут противостоять сборные Уэльса и Бельгии.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Беларуси Александр Лукашенко
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