Хет-трик Бэйла помешал Беларуси набрать очки в матче с Уэльсом

Сборные Беларуси и Уэльса провели боевой отборочный матч чемпионата мира 2022 года. Уже на шестой минуте Гарет Бэйл забил 11-метровый. Белорусы ответили голом и ассистом форварда «Локомотива» Виталия Лисаковича всего за две минуты в конце второго тайма. Тем не менее, лучше выглядевшие валлийцы спаслись благодаря еще одному пенальти Бэйла, который уже на 90-й минуте вовсе шокировал соперника, забив еще и с игры - 3:2
У Беларуси всего три очка и четвертое место.
Протокол игры
|6' Бэйл Гарет (0:1)
|(1:1) Лисакович Виталий 29'
|(2:1) Седько Павел 31'
|69' Бэйл Гарет (2:2)
|90' Бэйл Гарет (2:3)
Черник Сергей • 5'Швецов Максим • Хадаркевич Руслан • Сачивко Александр • Золотов Николай • Бегунов Роман 78' ( Шевченко Глеб ( 78') • Эбонг Макс 73' ( Юзепчук Роман ( 73') • Быков Артём Геннадьевич • 11'Климович Владислав • Седько Павел 73' ( Подстрелов Дмитрий ( 73') • Лисакович Виталий 90' ( Скавыш Максим ( 90')
Запасные: Павлюченко Павел • Лисакович Руслан • Гречихо Денис • Антилевский Дмитрий • Рахманов Артём • Печенин Кирилл • Степанов Роман • Концевой Артём II
Уорд Дэнни II • Гантер Кристофер • 28'Лоуренс Джеймс • Мефам Крис • Дэвис Бен • Колуилл Рубин 57' ( Харрис Марк ( 57') • Аллен Джо • Моррелл Джозефф • Джеймс Дэниэл • Джонсон Бреннан 63' ( Уильямс Джонатан ( 63') • Бэйл Гарет
Запасные: Вудбёрн Бенджамин • Шихан Джош II • Кинг Томас • Локьер Том • Левитт Дилан • Смит Мэттью II • Хенесси Уэйн • Норрингтон-Дэвис Рис
05 сентября. Стадион "Центральный (Казань)" (Казань).