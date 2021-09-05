Хет-трик Бэйла помешал Беларуси набрать очки в матче с Уэльсом

Сборные Беларуси и Уэльса провели боевой отборочный матч чемпионата мира 2022 года. Уже на шестой минуте Гарет Бэйл забил 11-метровый. Белорусы ответили голом и ассистом форварда «Локомотива» Виталия Лисаковича всего за две минуты в конце второго тайма. Тем не менее, лучше выглядевшие валлийцы спаслись благодаря еще одному пенальти Бэйла, который уже на 90-й минуте вовсе шокировал соперника, забив еще и с игры - 3:2

У Беларуси всего три очка и четвертое место.