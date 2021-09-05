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Чемпионат мира 2022

Хет-трик Бэйла помешал Беларуси набрать очки в матче с Уэльсом

05 Сентября 2021 • 17:57 Комментировать (1)
Беларусь
2:3
Уэльс
окончен

Сборные Беларуси и Уэльса провели боевой отборочный матч чемпионата мира 2022 года. Уже на шестой минуте Гарет Бэйл забил 11-метровый. Белорусы ответили голом и ассистом форварда «Локомотива» Виталия Лисаковича всего за две минуты в конце второго тайма. Тем не менее, лучше выглядевшие валлийцы спаслись благодаря еще одному пенальти Бэйла, который уже на 90-й минуте вовсе шокировал соперника, забив еще и с игры - 3:2

У Беларуси всего три очка и четвертое место.

Протокол игры  
Беларусь 2:3 Уэльс
    6' Бэйл Гарет (0:1)
(1:1) Лисакович Виталий 29'    
(2:1) Седько Павел 31'    
    69' Бэйл Гарет (2:2)
    90' Бэйл Гарет (2:3)
Черник Сергей   5' Швецов Максим Хадаркевич Руслан Сачивко Александр Золотов Николай Бегунов Роман   78' (Шевченко Глеб (   78') Эбонг Макс   73' (Юзепчук Роман (   73') Быков Артём Геннадьевич   11' Климович Владислав Седько Павел   73' (Подстрелов Дмитрий (   73') Лисакович Виталий   90' (Скавыш Максим (   90')
Запасные: Павлюченко Павел Лисакович Руслан Гречихо Денис Антилевский Дмитрий Рахманов Артём Печенин Кирилл Степанов Роман Концевой Артём II
Уорд Дэнни II Гантер Кристофер   28' Лоуренс Джеймс Мефам Крис Дэвис Бен Колуилл Рубин   57' (Харрис Марк (   57') Аллен Джо Моррелл Джозефф Джеймс Дэниэл Джонсон Бреннан   63' (Уильямс Джонатан (   63') Бэйл Гарет
Запасные: Вудбёрн Бенджамин Шихан Джош II Кинг Томас Локьер Том Левитт Дилан Смит Мэттью II Хенесси Уэйн Норрингтон-Дэвис Рис
05 сентября. Стадион "Центральный (Казань)" (Казань).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Беларуси Сборная Уэльса Гарет Бэйл
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
ARTUR
05 Сентября 2021 в 18:13
эх бедолаги беллорусы , батька им хвоста накрутил , они старались , но два пенальти сломали игру
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окончен Беларусь 2:3 Уэльс 6.6 3.6 1.6
Идет 1 минута Исландия 0:0 Северная Македония
Идет 1 минута Англия 0:0 Андорра 1.01 25 100
Идет 1 минута Албания 0:0 Венгрия 2.95 3 2.65
Идет 1 минута Болгария 0:0 Литва 1.52 4.05 6.8
05.09  21:45 Косово ... Греция 3.5 3 2.3
05.09  21:45 Бельгия ... Чехия 1.4 4.7 8
05.09  21:45 Германия ... Армения 1.08 11 27
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