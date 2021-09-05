Наставник сборной Беларуси: «Если бы Лисакович забил в концовке, мы бы выиграли эту игру»

Наставник сборной Беларуси Георгий Кондратьев восхищён действиями своих подопечных в квалификационном матче чемпионата мира 2022 года с командой Уэльса (2:3). Британцы вырвали победу на 90-й минуте.

- Жалко, что не забили третий мяч. Думаю, если бы Лисакович забил в концовке, мы бы выиграли эту игру, - заявил Кондратьев на пресс-конференции.

Также тренер считает, что поражение было обусловлено недостаточной концентрацией игроков на первых и последних минутах поединка. Помимо этого Кондратьев отметил серьезные морально-волевые качества своих футболистов, у которых, по его словам, большое будущее.