Бразильцы стартовали на Кубке Америки лёгкой победой над Венесуэлой

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14 Июня 2021, 01:55,
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Сборная Бразилии в стартовом матче кубка Америки добилась простой победы над венесуэльцами. «Селесао» даже не пришлось включать скоростей, чтобы добиться разгромной победы.
|(1:0) Маркиньос Маркос 23'
|(2:0) Неймар 64'
|(3:0) Габриэл Барбоза 89'
Пока Старый свет пристально следит за чемпионатом Европы, за океаном начался свой большой турнир. Там стартовал многострадальный кубок Америки, который в последний момент перенесли из Колумбии и Аргентины в Бразилию. В матче открытия хозяева принимали венесуэльцев и были абсолютными фаворитами. Дело в том, что «ла винотинто» выступали вторым составом, так как почти вся основа выбыла из-за заражения коронавирусной инфекцией. В общей сложности команда потеряла 13 футболистов! Наставник венесуэльцев Жозе Пезейру на предматчевой пресс-конференции признавался, что некоторых игроков даже толком не видел в действии.
Сборная Бразилии с первых минут, естественно, завладела мячом и быстро могла открыть счёт. После углового Ришарлисон сбрасывал мяч на дальнюю штангу, но Жезус немного не успел, чтобы замкнуть. Тут же нападающий «Эвертона» мог забивать и сам. Неймар слева сделал передачу в штрафную, на которую откликнулся Ришарлисон, но Гратероль сумел парировать мяч на угловой. После розыгрыша корнера бразильцы создали ещё один супермомент. Лоди слева навесил, а Милитао головой пробил чуть мимо цели.
Однако после такого яркого дебюта темп игры спал. Венесуэльцы успокоились, собрались в защите и перестали допускать моменты. Следующий более или менее острый момент бразильцы создали лишь на двадцатой минуте, когда издали пальнул Данило, но Гратероль вновь мяч забрал. При этом сами венесуэльцы не отсиживались в защите, а пытались что-то придумать впереди и выходили в атаку, но Алиссона не беспокоили.
В средине первого тайма бразильцы всё же забили. После очередного углового Ришарлисон вновь сделал скидку, Маркиньос получил мяч, поставил корпус и аккуратно покатил его мимо Гратероля. Бразильцы продолжали атаковать, и тут же Ришарлисон забил ещё, правда, оказался в офсайде. По истечении получаса игры Неймар получив мяч в штрафной, обыграл защитника и бил с близкого расстояния, но в створ не попал.
Венесуэльцы смогли что-то создать лишь минут за шесть до конца первого тайма. После навеса со штрафного Аристегиета пробил головой в створ, но Алиссон спокойно мяч забрал. Больше до конца первого тайма ничего интересного на поле не произошло, и команды ушли отдыхать при минимальном преимуществе «селесао».
В начале второго тайма бразильцы отметились ещё парой ударов. Сначала после углового вышедший на замену Алекс Сандро пальнул без помех из-за пределов штрафной, но в створ не попал. Вскоре после навеса Неймара Ришарлисон без помех бил с близкого расстояния, но также мимо. Вскоре бразильцы создали супершанс. Жезуса слева оказался один в штрафной и прострелил на дальнюю штангу, но Неймар в падении не смог замкнуть.
По истечении часа игры бразильцы заработали право на пенальти. Данило эффектно пробросил мяч мимо защитника с одной стороны, оббежал его с другой, проткнул его чуть на ход, после чего получил по ногам от Куманы. Неймар подошёл к мячу, посеменил на паузе и развёл мяч и Гратероля по разным углам.
Бразильцы расслабились ещё больше, было видно, что команда и близко не включала скорости. Венесуэльцы же старались что-то придумать, что-то предпринять, но у них просто ничего не получалось. У бразильцев самым активным в последние минуты был вышедший на замену Габигол, который пытался себя проявить. Он, в том числе, заработал опасный штрафной, но удар Каземиро пришёлся точно в руки Гратеролю. В какой-то момент включился Неймар и едва не забил красивейший мяч. Форвард вдруг включил скорость, ушёл от нескольких опекунов, обыграл ещё нескольких, появившихся на пути, но точному удару всё же помешал кто-то из венесуэльцев.
За минуту до конца основного времени бразильцы забили и с игры. После передачи со своей половины поля Неймар воспользовался ошибкой Эрнандеса и прошёл по левому краю, обыграл вышедшего из ворот Гратероля и навесил на Габриэля Барбозу, которому оставалось не промахнуться мимо пустых ворот. Таким образом, бразильцы стартовали с крупной победы.
Во втором туре бразильцы сыграют против команды Перу, и это будет повторение финала прошлого кубка Америки, который прошёл в 2019-м. Что касается венесуэльцев, то они встретятся с колумбийцами.
Андрей Центров
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Евро-Футбол.Ру Константин Евграфов
|Теги: Сборная Бразилии, Сборная Венесуэлы