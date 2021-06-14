Бразильцы стартовали на Кубке Америки лёгкой победой над Венесуэлой

Сборная Бразилии в стартовом матче кубка Америки добилась простой победы над венесуэльцами. «Селесао» даже не пришлось включать скоростей, чтобы добиться разгромной победы.

Пока Старый свет пристально следит за чемпионатом Европы, за океаном начался свой большой турнир. Там стартовал многострадальный кубок Америки, который в последний момент перенесли из Колумбии и Аргентины в Бразилию. В матче открытия хозяева принимали венесуэльцев и были абсолютными фаворитами. Дело в том, что «ла винотинто» выступали вторым составом, так как почти вся основа выбыла из-за заражения коронавирусной инфекцией. В общей сложности команда потеряла 13 футболистов! Наставник венесуэльцев Жозе Пезейру на предматчевой пресс-конференции признавался, что некоторых игроков даже толком не видел в действии.

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Сборная Бразилии с первых минут, естественно, завладела мячом и быстро могла открыть счёт. После углового Ришарлисон сбрасывал мяч на дальнюю штангу, но Жезус немного не успел, чтобы замкнуть. Тут же нападающий «Эвертона» мог забивать и сам. Неймар слева сделал передачу в штрафную, на которую откликнулся Ришарлисон, но Гратероль сумел парировать мяч на угловой. После розыгрыша корнера бразильцы создали ещё один супермомент. Лоди слева навесил, а Милитао головой пробил чуть мимо цели.

Однако после такого яркого дебюта темп игры спал. Венесуэльцы успокоились, собрались в защите и перестали допускать моменты. Следующий более или менее острый момент бразильцы создали лишь на двадцатой минуте, когда издали пальнул Данило, но Гратероль вновь мяч забрал. При этом сами венесуэльцы не отсиживались в защите, а пытались что-то придумать впереди и выходили в атаку, но Алиссона не беспокоили.

В средине первого тайма бразильцы всё же забили. После очередного углового Ришарлисон вновь сделал скидку, Маркиньос получил мяч, поставил корпус и аккуратно покатил его мимо Гратероля. Бразильцы продолжали атаковать, и тут же Ришарлисон забил ещё, правда, оказался в офсайде. По истечении получаса игры Неймар получив мяч в штрафной, обыграл защитника и бил с близкого расстояния, но в створ не попал.

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Венесуэльцы смогли что-то создать лишь минут за шесть до конца первого тайма. После навеса со штрафного Аристегиета пробил головой в створ, но Алиссон спокойно мяч забрал. Больше до конца первого тайма ничего интересного на поле не произошло, и команды ушли отдыхать при минимальном преимуществе «селесао».

В начале второго тайма бразильцы отметились ещё парой ударов. Сначала после углового вышедший на замену Алекс Сандро пальнул без помех из-за пределов штрафной, но в створ не попал. Вскоре после навеса Неймара Ришарлисон без помех бил с близкого расстояния, но также мимо. Вскоре бразильцы создали супершанс. Жезуса слева оказался один в штрафной и прострелил на дальнюю штангу, но Неймар в падении не смог замкнуть.

По истечении часа игры бразильцы заработали право на пенальти. Данило эффектно пробросил мяч мимо защитника с одной стороны, оббежал его с другой, проткнул его чуть на ход, после чего получил по ногам от Куманы. Неймар подошёл к мячу, посеменил на паузе и развёл мяч и Гратероля по разным углам.

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Бразильцы расслабились ещё больше, было видно, что команда и близко не включала скорости. Венесуэльцы же старались что-то придумать, что-то предпринять, но у них просто ничего не получалось. У бразильцев самым активным в последние минуты был вышедший на замену Габигол, который пытался себя проявить. Он, в том числе, заработал опасный штрафной, но удар Каземиро пришёлся точно в руки Гратеролю. В какой-то момент включился Неймар и едва не забил красивейший мяч. Форвард вдруг включил скорость, ушёл от нескольких опекунов, обыграл ещё нескольких, появившихся на пути, но точному удару всё же помешал кто-то из венесуэльцев.

За минуту до конца основного времени бразильцы забили и с игры. После передачи со своей половины поля Неймар воспользовался ошибкой Эрнандеса и прошёл по левому краю, обыграл вышедшего из ворот Гратероля и навесил на Габриэля Барбозу, которому оставалось не промахнуться мимо пустых ворот. Таким образом, бразильцы стартовали с крупной победы.

Во втором туре бразильцы сыграют против команды Перу, и это будет повторение финала прошлого кубка Америки, который прошёл в 2019-м. Что касается венесуэльцев, то они встретятся с колумбийцами.