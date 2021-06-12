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В составе участника Кубка Америки произошла массовая вспышка коронавируса

12 Июня 2021, 10:29,

В составе одного из участников Кубка Америки произошла массовая вспышка коронавирусной инфекции. Пострадавшей стала национальная команда Венесуэлы, об этом рапортует инсайдер Ренато Соуза посредством своего твиттер-аккаунта.

Журналист утверждает, что сразу семеро игроков сборной сдали положительный тест на Covid-19. Имена инфицированных пока не разглашаются. В ближайшее время команда сдаст повторные тесты.

Напомним, что 14 июня сборная Венесуэлы должна провести поединок против хозяев турнира - национальной команды Бразилии.

Изначально Кубок Америки должен был проходить в Аргентине и Колумбии, однако был перенесен в Бразилию из-за пандемии коронавируса.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная Венесуэлы
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Комментарии (1)
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1
ARTUR
12 Июня 2021, 10:41

а потом они вернутся в европу

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