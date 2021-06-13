​В сборной Венесуэлы вспышка коронавируса перед стартом Кубка Америки

В воскресенье вечером (по московскому времени в 00:00 понедельника) на Кубке Америки должен пройти стартовый матч между сборными Бразилии и Венесуэлы. Как сообщает Yahoo! Esportes, ссылаясь на информацию Министерства здравоохранения федерального округа, количество заражённых коронавирусом в лагере сборной Венесуэлы выросло до 12 человек. При этом нет информации, сколько футболистов заражено.

Все заражённые были изолированы, COVID-19 у них протекает бессимптомно.

Стоит напомнить, что Кубок Америки чуть ли не в последний момент был перенесён в Бразилию. Турнир должны были принять Колумбия и Аргентина, но первую из этих стран захлестнули протесты, а во второй сложилась неблагоприятная эпидемиологическая обстановка.