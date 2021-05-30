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Травмированный Тьяго Силва едет в сборную Бразилии

30 Мая 2021, 23:48,

Защитник «Челси» Тьяго Силва получил травму в первом тайме финального матча с «Манчестер Сити». Опытный бразилец пытался остаться на поле, несмотря  на повреждение бедра, но все же был вынужден уйти, уступив место Андреасу Кристенсену.

В воскресенье в Португалии футболист прошел обследование, которое подтвердило травму, сообщает Globo Esporte.

Тренерский штаб сборной Бразилии принял решение все же вызвать Силву в расположение национальной команды в надежде на то, что он выздоровеет к старту Кубка Америки. Бразильцы должны стартовать на турнире 15 июня матчем против Венесуэлы.

В сборную также вызваны и другие участники финального матча, Эдерсон и Габриэл Жезус.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Челси, Сборная Бразилии, Тьяго Силва
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