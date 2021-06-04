Сборная Бразилии решила сорвать проведение Кубка Америки

Сборная Бразилии может пропустить розыгрыш Кубка Америки из-за сложной ситуации с коронавирусом.

Игроки сборной Бразилии выступают против того, чтобы Кубок Америки проходил в их стране, потому что количество заболевающих коронавирусом не убывает. As располагает информацией, что бразильские футболисты пытаются контактировать с представителями других команд, чтобы отказаться от участия в турнире большим количеством сборных.

Изначально первенство должно было пройти в Колумбии и Аргентине, но в итоге Кубок Америки был перенесён в Бразилию.

На данный момент ни один из игроков сборной Бразилии не высказался по переносу Кубка Америки.