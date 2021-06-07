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Сборная Бразилии не будет бойкотировать Кубок Америки

07 Июня 2021, 23:01,

Многострадальный Кубок Америки, похоже, всё же состоится в Бразилии. Игроки местной сборной решили  отказаться от планов по бойкоту турнира. Globo Esporte сообщает, что их протест будет носить символический характер.

Футболисты были недовольны тем, что турнир был перенесен из Колумбии и Аргентины в их страну, несмотря на разгул в ней коронавируса. При этом с игроками «селесао» никто не советовался, а также не предоставлены гарантии безопасности в плане здоровья участников.

Впрочем отстранение главы бразильского футбола Рожерио Кабокло удовлетворило сборную Бразилии. Релиз по поводу решения команды выйдет после отборочного матча чемпионата мира с Парагваем.

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная Бразилии
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