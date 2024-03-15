​«Вест Хэм» одержал свою самую крупную победу в истории выступлений в еврокубках

В Европе прошли ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы, английский «Вест Хэм» камня на камне не оставил от «немецких бразильцев» - «Фрайбурга». Подопечные Дэвида Мойеса забили немцам пять безответных мячей.

Это был всего лишь второй раз в истории лондонского клуба, когда «Вест Хэм» забил пять мячей за игру в еврокубках, впервые это случилось в октябре 1980 года против испанского «Реал Кастилья».

Но тогда «молотобойцы» обыграли соперника со счетом 5:1, пропустив один мяч, а сейчас не пропустили, и потому эта победа стала для них самой крупной за все время выступлений в европейских турнирах.