Мойес: «Мы приобретаем хороший опыт в Европе»

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес высказался перед матчем Лиги Европы против «Фрайбурга».

«Мы приобретаем хороший опыт в Европе. Думаю, в этих играх мы учимся большему. Мы понимаем, как контролировать игру. Это то, что нам нужно делать завтра вечером. Мы должны выиграть и сделаем всё, чтобы продолжить путь в турнире. Мы провели два или три великолепных года и хотим двигаться дальше», - сказал Мойес журналистам.

В первом матче против «Фрайбурга» «Вест Хэм» проиграл в Германии с минимальным счётом 0:1.

Напомним, что в прошлом сезоне «Вест Хэм» выиграл Лигу конференций.