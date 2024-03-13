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Мойес: «Мы приобретаем хороший опыт в Европе»

13 Марта 2024 • 19:31 Комментировать
Вест Хэм
...
Фрайбург
1 1.73 X 3.85 2 4.70
14.03 20:45

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес высказался перед матчем Лиги Европы против «Фрайбурга».

«Мы приобретаем хороший опыт в Европе. Думаю, в этих играх мы учимся большему. Мы понимаем, как контролировать игру. Это то, что нам нужно делать завтра вечером. Мы должны выиграть и сделаем всё, чтобы продолжить путь в турнире. Мы провели два или три великолепных года и хотим двигаться дальше», - сказал Мойес журналистам.

В первом матче против «Фрайбурга» «Вест Хэм» проиграл в Германии с минимальным счётом 0:1.

Напомним, что в прошлом сезоне «Вест Хэм» выиграл Лигу конференций.

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Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Дэвид Мойес

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