«Странно»: Мойес оценил раннее время начала матча Лиги Европы

В четверг «Вест Хэм» проведёт ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против «Фрайбурга». После минимального поражения в Германии (0:1) лондонцам придётся отыгрываться. Игра стартует рано – в 17:45 по местному времени (19:45 мск). Комментарий на этот счёт дал рулевой «молотобойцев» Дэвид Мойес.

«Это странное время начала матча для футбольного клуба из Лондона. Нам остаётся надеяться, что фанаты смогут пережить весь час пик, а гибкий график работы позволит людям попасть на стадион заранее, и мы получим поддержку трибун. Большинство людей, живущих в Лондоне и его окрестностях, скажут вам, что в такое время до стадиона очень трудно добраться», - сказал Мойес журналистам.