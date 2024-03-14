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Лига Европы

«Вест Хэм» издевательски выбил «Фрайбург» из еврокубков

14 Марта 2024 • 22:40 Комментировать (2)
Вест Хэм
5:0
Фрайбург

В четверг, 14 марта лондонский «Вест Хэм» в ответной игре 1/8 финала Лиги Европы принимал «Фрайбург». «Молотобойцы» с неприличным счётом разделались с гостями из Германии и прошли дальше в четвертьфинал еврокубка – 5:0.

К разгрому хозяева поля приступили практически со стартового свистка. На девятой минуте Лукас Пакета благодаря грамотным действиям своих партнёров почти без сопротивления замкнул передачу на дальней штанге – 1:0. Второй гол пришёл к хозяевам спустя первые полчаса матча – Джерард Боуэн справа сместился в центр, обыграл Кристиана Гюнтера и с примерно 18 метров низом точно пробил в правый угол.

До разгромного счёт довёл ветеран лондонцев Аарон Крессуэлл – прострелом отличился на 52-й минуте тот же Боуэн, а Крессуэлл метров с 15 точно пробил под дальнюю штангу.

На 77-й минуте ганский форвард «молотков» Мохаммед Кудус на исполнение вошёл в чужую штрафную, обыграв своих соперников и низом точно пробил в правый угол ворот гостей.

Наконец, довершил разгром тот же Кудус – теперь уже дальним ударом с передачи Боуэна ганец поразил уже опробованный нижний правый угол ворот гостей. В итоге – 5:0, «Вест Хэм» сполна отомстил «Фрайбургу» за гостевое поражение недельной давности и с общим счётом 5:1 прошёл в 1/4 финала Лиги Европы.

Протокол игры  
Вест Хэм5:0Фрайбург
(1:0) Пакета Лукас9'  
(2:0) Боуэн Джаррод32'  
(3:0) Крессуэлл Аарон52'  
(4:0) Кудус Мохаммед77'  
(5:0) Кудус Мохаммед85'  
Фабьянски ЛукашЦоуфал ВладимирМавропанос КонстантиносЗума КуртКрессуэлл Аарон  66'Соучек ТомашАльварес Эдсон  73' 86' (Филлипс Кэлвин ( 86') Боуэн Джаррод 86' (Ингс Дэнни ( 86') Пакета Лукас 62' (Уорд-Праус Джеймс ( 62') Кудус Мохаммед 86' (Эрти Джордж ( 86') Антонио Майкл 78' (Джонсон Бен ( 78')
Запасные: Огбонна АнджелоАгер НаифДивин МубамаОрфорд ЛьюисАреола АльфонсНайтбридж ДжейкобКейси Кэлан
Атуболу НоаСильдиллия Килианн 68' (Рохль Мерлин ( 68') Гинтер МаттиасГульде Мануэль 62' (Кюблер Лукас ( 62') Гюнтер КристианХёфлер Николас 62' (Муслия Флоран ( 62') Доан РицуЭггештайн МаксимилианХёлер Лукас 69' (Филипп Максимилиан ( 69') Грифо Винченцо 46' (Грегорич Михаэль ( 46') Шаллаи Роланд
Запасные: Линхарт ФилиппКайтель ЯнникМюллер ФлорианСалаи АттилаАдаму ЧуквубикеУфофф БенджаминКьере Даниэль-КофиМакенго Жорди
14 марта. Стадион "Олимпийский (Лондон)" (Лондон).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Фрайбург Вест Хэм

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Комментарии (2) Все комментарии
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Promt Roman
14 Марта 2024 в 23:33
Деклассировали просто.
CELTIC FROST
14 Марта 2024 в 22:54
Браво. молотки!) Даешь еще один финал еврокубков.
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