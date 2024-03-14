«Вест Хэм» издевательски выбил «Фрайбург» из еврокубков

В четверг, 14 марта лондонский «Вест Хэм» в ответной игре 1/8 финала Лиги Европы принимал «Фрайбург». «Молотобойцы» с неприличным счётом разделались с гостями из Германии и прошли дальше в четвертьфинал еврокубка – 5:0.

К разгрому хозяева поля приступили практически со стартового свистка. На девятой минуте Лукас Пакета благодаря грамотным действиям своих партнёров почти без сопротивления замкнул передачу на дальней штанге – 1:0. Второй гол пришёл к хозяевам спустя первые полчаса матча – Джерард Боуэн справа сместился в центр, обыграл Кристиана Гюнтера и с примерно 18 метров низом точно пробил в правый угол.

До разгромного счёт довёл ветеран лондонцев Аарон Крессуэлл – прострелом отличился на 52-й минуте тот же Боуэн, а Крессуэлл метров с 15 точно пробил под дальнюю штангу.

На 77-й минуте ганский форвард «молотков» Мохаммед Кудус на исполнение вошёл в чужую штрафную, обыграв своих соперников и низом точно пробил в правый угол ворот гостей.

Наконец, довершил разгром тот же Кудус – теперь уже дальним ударом с передачи Боуэна ганец поразил уже опробованный нижний правый угол ворот гостей. В итоге – 5:0, «Вест Хэм» сполна отомстил «Фрайбургу» за гостевое поражение недельной давности и с общим счётом 5:1 прошёл в 1/4 финала Лиги Европы.