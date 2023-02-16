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Тренер «Монако» высказался о матче против «Байера»

16 Февраля 2023 • 11:17 Комментировать
Байер Л
...
Монако
1 2.15 X 3.65 2 3.45
Через 11 ч. 6 мин.

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы леверкузенский «Байер» на своем поле примет «Монако». Своими ожиданиями от поединка поделился наставник монегасков Филипп Клеман.

«Байер» ставит перед собой серьезные цели. Не думаю, что «Монако» является фаворитом в этом противостоянии. Но хочу отметить, что моя команда сейчас набрала отличный ход. Мы продемонстрировали это в матчах с «ПСЖ» и «Марселем». «Монако» хочет показывать свой лучший футбол», - приводит слова тренера пресс-служба клуба.

Поединок между «Байером» и «Монако» пройдет в четверг, 16 февраля. Начало – 23:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Филипп Клеман Байер
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БАЙЕР Л МОНАКО
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