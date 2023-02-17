Привоз Градецки, чудо-гол Диатта и развязка на 92-й минуте: «Монако» в очень драматичном матче переиграл «Байер»

«Монако» и «Байер» сыграли в плей-офф Лиги Европы.

Александр Головин на неделе убрал с дороги «ПСЖ» (победили 3:1, даже увереннее, чем «Бавария»), а теперь пошёл за новым скальпом. «Монако», у которого четыре победы в последних пяти матчах, отправилось в Леверкузен к «Байеру» Андрея Лунёва (травмирован) и Сердара Азмуна. Вот у команды из Германии дела как раз не очень – два поражения в последних трёх матчах. Фаворитом противостояния букмекеры считали «Монако».

Неожиданностей в стартовых составах команд почти не было, удивил разве что Бен-Йеддер в запасе. В остальном играли все сильнейшие, а это значит, что Сердар Азмун остался на скамейке запасных, Александр Головин вышел в основе. А Андрей Лунёв травмирован и давно не подходит близко к заявке «Байера», однако Градецки дал небольшой шанс российскому голкиперу в этом матче.

Капитан «Байера» самолично оформил быстрый гол «Монако», сотворив что-то невероятное. Та отдал обычный пас назад, но Градецки повёл мяч вдоль своих ворот и вынес его точно в Эмболо. От Бреля мяч ещё задел Лукаша и оказался в сетке – нелепейший автогол. «Монако» и сам создавал моменты. Постарался Александр Головин, запустивший в штрафную площадь активного Эмболо. Брель сместился к лицевой и пробил в ближний угол, но не попал в створ.

Ещё один момент Александр создал для Диатта. Головин по флангу промчался, прострелил на Минамино, но японец мяч пропустил. Бил в итоге Крепин, но его удар в блестящем прыжке парировал Градецки. «Байер» смотрелся слабо, однако на старте второго тайма вдруг сравнял счёт. Нюбель неудачно мяч вынес, Фримпонг отличным пасом включил Диаби, Мусса красивым финтом убрал соперника, вышел на рандеву с голкипером и катнул тому в «домик» - 1:1.

Прошло ещё 11 минут и «Байер» уже лидировал. Удивительно инертно сыграла немецкая оборона: Флориан Вирц без помех получил мяч от Адли на линии штрафной площади, прокинул двух соперников и пробил в «шестёрку» - 2:1. Уже через пять минут Адли чуть не оформил дубль по ассистам, бросив в прорыв Гложек. Адам классно ускорился, ворвался в штрафную площадь, но вот пробил немного неточно.

«Монако» совсем скис под натиском «Байера» и добыл каким-то чудом. А имя этому чуду – Диатта. Крепин получил мяч от свежего Бен-Йеддера, с правого края сместился к центру штрафной площади и вдруг как пальнул, попав точно в дальнюю «девять» - 2:2. Концовку матча команды провели в обоюдных атаках, а удачливее оказались гости. Уже в компенсированное время Аксель Дисаси решился вдруг на удар метров с 24-х, направив мяч точно в нижний угол - 2:3.

Красочный матч выдали «Байер» и «Монако», перещеголяв даже перестрелку «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед». Ничью можно было бы назвать более справедливым результатом, но здесь всё равно ничего не ясно перед ответным матчем.