Головин - в заявке «Монако» на матч с «Байером»

Тренерский штаб «Монако» определился с заявкой команды на предстоящий поединок 1/16 финала Лиги Европы против леверкузенского «Байера». Как сообщает пресс-служба монегасков, в данный список включен российский полузащитник Александр Головин. Всего в заявку попали 25 игроков.

Первая встреча между «Байером» и «Монако» состоится в четверг, 16 февраля, в Германии. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции 26-летний полузащитник принял участие в 22 поединках, записав на свой счет пять забитых мячей и шесть результативных передач.