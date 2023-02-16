Головин – в старте «Монако» на матч с «Байером»

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин выйдет в стартовом составе монегасков на матч против леверкузенского «Байера» в Лиге Европы. Напомним, что команды встретятся в рамках 1/16 финала турнира в Леверкузене на «Бай Арене», стартовый свисток прозвучит в 23:00, время московское.

Команды появятся на поле в следующих составах:

«Байер»: Градецки, Инкапье, Тапсоба, Та, Фримпонг, Амири, Паласиос, Андрих, Вирц, Гложек, Диаби;

«Монако»: Нюбель, Агилар, Дисаси, Марипан, Кайо, Головин, Камара, Фофана, Диатта, Минамино, Эмболо;

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