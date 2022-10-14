Гбамен прокомментировал разгром «Монако» со счётом 4:0

Экс-футболист московского ЦСКА Жан-Филипп Гбамен, ныне выступающий за турецкий «Трабзонспор», прокомментировал крупную победу над «Монако» (4:0) в матче четвертого тура групповой стадии Лиги Европы.

«Отличные эмоции после победы. Для нас это был важный матч. «Трабзонспор» всегда стремится играть только на победу. Мы знаем, что способны на многое. Верю, что сможем пробиться в плей-офф турнира», - приводит слова африканского игрока пресс-служба УЕФА.

По итогам четырех туров турецкий клуб с шестью баллами занимает второе место в группе Н. «Монако» с аналогичным количеством очков располагается на третьей строчке.