«Монако» с Головиным пропустил 4 мяча от «Трабзонспора»

«Монако» гостил у «Трабзонспора» в матче четвертого тура Лиги Европы и сокрушительно проиграл, хотя, казалось, что команда Александра Головина в отменной форме. Сам полузащитник провел на поле час и не отметился результативными действиями.
Начало разгрому положил автогол на 44-й минуте, также забивали Энис Барди и вышедшие на замену Виктор Уго и Трезеге - 4:0.
У команд по 6 очков и второе место.
Протокол игры
|(1:0) Сарр Маланг44'
|(2:0) Уго Витор48'
|(3:0) Барди Энис57'
|(4:0) Трезеге69'
Чакыр Угурджан•Тюркмен Хюсейин46' (Уго Витор (46') •Бартра Марк•Денсвил Стефано• 52'Элмалы Эврен Эрен76' (Эрдоган Юсуф (76') •Гамшик Марек58' (Сиопис Манолис (58') • 67'Гбамен Жан-Филипп•Джанини Жорже 37'58' (Эмюр Абдулкадир (58') •Бакасетас Тасос•Барди Энис 23'64' (Трезеге (64') •Бозок Умут
Нюбель Александр•Скардовелли Вандерсон•Дисаси Аксель•Сарр Маланг•Кайо Энрике83' (Якобс Исмаил (83') •Дьятта Крепен60' (Желсон Мартиньш (60') •Камара Мохамед VII•Фофана Юссуф• 63'Головин Александр60' (Боаду Мирон (60') •Эмболо Брель60' (Минамино Такуми (60') •Бен-Йеддер Виссам68' (Фолланд Кевин (68')
13 октября. Стадион "Senol Gunes Sport Complex".
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