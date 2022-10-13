«Монако» с Головиным пропустил 4 мяча от «Трабзонспора»

«Монако» гостил у «Трабзонспора» в матче четвертого тура Лиги Европы и сокрушительно проиграл, хотя, казалось, что команда Александра Головина в отменной форме. Сам полузащитник провел на поле час и не отметился результативными действиями.

Начало разгрому положил автогол на 44-й минуте, также забивали Энис Барди и вышедшие на замену Виктор Уго и Трезеге - 4:0.

У команд по 6 очков и второе место.

Видео