Фофана прокомментировал разгромное поражение от «Трабзонспора»

Полузащитник «Монако» Юссуф Фофана прокомментировал поражение своей команды в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы против «Трабзонспора» (0:4).

«Первые 40 минут мы действовали хорошо, но не были эффективны. Нам придётся поднять голову и вернуться к работе. Сыграть в воскресенье против «Клермона» — это шанс, мы должны собраться и для себя, и для болельщиков», — приводит слова футболиста официальный сайт французского клуба.

После этого матча монегаски опустились на третье место турнирной таблицы группы H с шестью набранными очками в своём активе. Отставание от лидирующего «Ференцвароша» составляет три балла. Свой следующий матч во втором по значимости еврокубковом турнире «Монако» проведёт 27 октября против лидера квартета, которым руководит экс-наставник сборной России Станислав Черчесов. Начало — в 22:00 по московскому времени.