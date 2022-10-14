Тренер «Монако» высказался о разгроме от «Трабзонспора»

Наставник «Монако» Филипп Клеман пообщался с представителями СМИ после разгромного поражения от турецкого «Трабзонспора» (0:4) в рамках четвертого тура группового этапа Лиги Европы.

«В первом тайме мы играли неплохо, доминировали на поле, хорошо действовали как в защите, так и в атаке. «Монако» имел хорошие моменты, но не реализовал свои шансы. Затем мы пропустили первый гол, после был второй… Команда растеряла концентрацию», - передает слова специалиста пресс-служба клуба.

После четырех туров монегаски с шестью очками занимают третье место в своем квартете. Лидером группы является венгерский «Ференцварош».