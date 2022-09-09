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Лига Европы

Драгович установил новый рекорд Лиги Европы

 
09 Сентября 2022 • 23:54 Комментировать
Црвена Звезда
0:1
Монако
окончен

В первом раунде группового турнира Лиги Европы сербская «Црвена Звезда» проиграла дома с минимальным счетом «Монако», при этом российской нападающий Александр Головин отметился заработанным пенальти - именно он помог команде выиграть.

А вот его тезка из «Црвены Звезды» Александр Драгович отметился статистическим достижением - игрок австрийской сборной сыграл свой 62-й матч в Лиге Европы, и это абсолютный рекорд для турнира, который был радикально переформатирован в 2009 году.

В следующем туре Лиги Европы в группе H «Црвене Звезде» предстоит сыграть на выезде с турецким чемпионом «Трабзонспором».

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Евро-Футбол.Ру,
Црвена Звезда Александр Драгович
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