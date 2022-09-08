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Лига Европы

Головин - в заявке «Монако» на матч Лиги Европы

 
08 Сентября 2022 • 08:08 Комментировать
Црвена Звезда
...
Монако
1 3.25 X 3.60 2 2.15
Через 13 ч. 5 мин.

Тренерский штаб французского клуба «Монако» определился с заявкой команды на предстоящий матч с белградской «Црвеной Звездой» в стартовом туре группового раунда Лиги Европы сезона-2022/2023.

Как информирует пресс-служба монегасков, в заявочный лист был включен российский полузащитник Александр Головин.

Встреча между «Црвеной Звездой» и «Монако» состоится сегодня, 8 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

В нынешнем сезоне Головин принял участие в пяти поединках чемпионата Франции. 26-летний российский хавбек отметился голевой передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Црвена Звезда Александр Головин
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ЦРВЕНА ЗВЕЗДА МОНАКО
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