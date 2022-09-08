Головин - в заявке «Монако» на матч Лиги Европы

Тренерский штаб французского клуба «Монако» определился с заявкой команды на предстоящий матч с белградской «Црвеной Звездой» в стартовом туре группового раунда Лиги Европы сезона-2022/2023.

Как информирует пресс-служба монегасков, в заявочный лист был включен российский полузащитник Александр Головин.

Встреча между «Црвеной Звездой» и «Монако» состоится сегодня, 8 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

В нынешнем сезоне Головин принял участие в пяти поединках чемпионата Франции. 26-летний российский хавбек отметился голевой передачей.