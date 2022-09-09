Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига Европы

Головин заработал победный пенальти в матче против «Црвены Звезды»

 
09 Сентября 2022 • 00:02 Комментировать
Црвена Звезда
0:1
Монако
окончен

В центральном матче группы Н Лиги Европы «Монако» гостил у «Црвены Звезды». Команды не отсиживались в обороне и достаточно регулярно наносили удары по воротам. Даже удивительно, что встреча получилась малорезультативной. А единственный гол забил Брель Эмболо с пенальти на 74-й минуте поединка - 1:0 в пользу представителя Лиги 1.

Александр Головин провел на поле 83 минуты, заработал пенальти и отметился желтой карточкой.

Протокол игры  
Црвена Звезда0:1Монако
  74'Эмболо Брель (0:1)
Борян МиланЭракович СтрахиняМилунович Неманья  89'Драгович Александр  7'Родич МиланБукари ОсманГелор КонгаСаного Секу 88' (Кулибали Калифа ( 88') Срнич Славолюб 76' (Николич Велько ( 76') Катай Александар 88' (Митрович Стефан ( 88') Пешич Александар  45' 54' (Бен-Набуан Эль-Фарду ( 54')
Запасные: Станкович НиколаМотика НеманьяКангва КингсМустафа ИбрагимЛекович СтефанГобелич МаркоПанков РадованВасильевич Никола
Нюбель АлександрДисаси АксельМарипан ГильермоБадьяшиль Бенуа  18'Скардовелли ВандерсонКамара Мохамед VIIФофана Юссуф 57' (Дьятта Крепен ( 57') Кайо ЭнрикеГоловин Александр  69' 83' (Якобс Исмаил ( 83') Бен-Йеддер Виссам 66' (Эмболо Брель ( 66') Минамино Такуми  43' 57' (Лукас Жан ( 57')
Запасные: Желсон МартиньшСарр МалангМагасса СунгутуАгилар РубенМатазо ЭлиоДидийон ТомасАклиоче МахнесОку Иллан
08 сентября. Стадион "Райко Митич".

Видео

Головин получил желтую карточку (видео). Лига Европы. Футбол
Головин получил желтую карточку (видео). Лига Европы. Футбол
0:1. Гол с пенальти Бреля Эмболо (видео). Лига Европы. Футбол
0:1. Гол с пенальти Бреля Эмболо (видео). Лига Европы. Футбол

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Монако Црвена Звезда Александр Головин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен ПСВ 1:1 Будё-Глимт
окончен АЕК Ларнака 1:2 Ренн 5.30 3.95 1.65
окончен Лудогорец 2:1 Рома
окончен Цюрих 1:2 Арсенал
окончен ХИК 0:2 Бетис
окончен Фенербахче 2:1 Динамо Киев
окончен Унион Берлин 0:1 Унион Сент-Жиллуаз
окончен Мальмё 0:2 Брага 3.15 3.55 2.20
окончен Лацио 4:2 Фейеноорд
окончен Фрайбург 2:1 Карабах 1.38 4.90 8.00
окончен Омония 0:3 Шериф 2.25 3.20 3.35
окончен Штурм 1:0 Митьюлланд
окончен Манчестер Юнайтед 0:1 Реал Сосьедад 1.60 4.20 6.20
окончен Нант 2:1 Олимпиакос 2.35 3.30 3.05
окончен Црвена Звезда 0:1 Монако 3.15 3.55 2.20
окончен Ференцварош 3:2 Трабзонспор 2.18 3.45 3.30
Все матчи
Новости
Сегодня, 09 Сентября
00:12 · Англия. Премьер-лига
Роналду получил худшую оценку в матче «Манчестер Юнайтед» – «Реал Сосьедад»
00:07 · Лига Европы
«Шериф» на выезде разгромил «Омонию»
00:05 · Лига Европы
«Ференцварош» одолел «Трабзонспор», играя с 16-й минуты вдесятером
00:02 · Лига Европы
Головин заработал победный пенальти в матче против «Црвены Звезды»
08 Сентября
23:58 · Лига Европы
«Карабах» бился на равных, но проиграл «Фрайбургу»
23:57 · Лига Европы
«Манчестер Юнайтед» всухую уступил «Реал Сосьедаду» на «Олд Траффорд» 6
23:51 · Лига Европы
«Манчестер Юнайтед» впервые пропустил от «Реал Сосьедада»
23:45 · Италия. Серия А
Милинкович-Савич проводит 300-й матч за «Лацио»
22:48 · Лига Европы
«Лацио» забил свой самый быстрый гол в Лиге Европы за восемь лет
22:36 · Лига Европы
Моуринью прокомментировал неожиданное поражение «Ромы» от «Лудогорца»
21:49 · Лига Европы
Шомуродов забил, но «Рома» упустила ничью в Болгарии
21:43 · Лига Европы
«Арсенал» без приключений обыграл «Цюрих»
21:42 · Лига Европы
«Фенербахче» продлил череду поражений киевского «Динамо», забив на 90-й минуте
21:30 · Лига Европы
«Ференцварош» - «Трабзонспор»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2
21:30 · Лига Европы
«Манчестер Юнайтед» - «Реал Сосьедад»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 1
Все новости
Рекомендуем