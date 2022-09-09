Головин заработал победный пенальти в матче против «Црвены Звезды»

В центральном матче группы Н Лиги Европы «Монако» гостил у «Црвены Звезды». Команды не отсиживались в обороне и достаточно регулярно наносили удары по воротам. Даже удивительно, что встреча получилась малорезультативной. А единственный гол забил Брель Эмболо с пенальти на 74-й минуте поединка - 1:0 в пользу представителя Лиги 1.

Александр Головин провел на поле 83 минуты, заработал пенальти и отметился желтой карточкой.

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