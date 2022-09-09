Головин заработал победный пенальти в матче против «Црвены Звезды»

В центральном матче группы Н Лиги Европы «Монако» гостил у «Црвены Звезды». Команды не отсиживались в обороне и достаточно регулярно наносили удары по воротам. Даже удивительно, что встреча получилась малорезультативной. А единственный гол забил Брель Эмболо с пенальти на 74-й минуте поединка - 1:0 в пользу представителя Лиги 1.
Александр Головин провел на поле 83 минуты, заработал пенальти и отметился желтой карточкой.
Протокол игры
|74'Эмболо Брель (0:1)
Борян Милан•Эракович Страхиня•Милунович Неманья• 89'Драгович Александр• 7'Родич Милан•Букари Осман•Гелор Конга•Саного Секу88' (Кулибали Калифа (88') •Срнич Славолюб76' (Николич Велько (76') •Катай Александар88' (Митрович Стефан (88') •Пешич Александар 45'54' (Бен-Набуан Эль-Фарду (54')
Нюбель Александр•Дисаси Аксель•Марипан Гильермо•Бадьяшиль Бенуа• 18'Скардовелли Вандерсон•Камара Мохамед VII•Фофана Юссуф57' (Дьятта Крепен (57') •Кайо Энрике•Головин Александр 69'83' (Якобс Исмаил (83') •Бен-Йеддер Виссам66' (Эмболо Брель (66') •Минамино Такуми 43'57' (Лукас Жан (57')
08 сентября. Стадион "Райко Митич".
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