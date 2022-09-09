Булыкин похвалил Головина

Российский нападающий Александр Головин помог «Монако» выиграть свой первый матч в рамках Лиги Европы у сербской «Црвены Звезды», Головин заработал пенальти, с которого был забит решающий гол.

Его выступление очень понравилось Дмитрию Булыкину - бывшему игроку московского «Локомотива» и российской сборной. Он похвалил нападающего за рвение.

- Головин — молодец, проявил себя. Внес свой ощутимый вклад в победу. Это здорово, когда ты играешь в еврокубках и добиваешься результатов. Самое главное, чтобы он играл и приносил пользу команде, - пояснил Булыкин в интервью изданию «Спорт-экспресс».