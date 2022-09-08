Камара убеждён, что «Монако» хорошо выступит в Лиге Европы

Полузащитник «Монако» Мохамед Камара в преддверии матча 1-го тура группового этапа Лиги Европы против «Црвены Звезды» поделился ожиданиями от предстоящего розыгрыша турнира.

По мнению 22-летнего футболиста, монегаскам по силам пройти далеко в этом турнире, если вся команда будет усердно работать.

«Состав очень сильный и сплочённый. У нас есть опытные игроки и большое количество молодых талантов. Я убеждён, что нас ждёт хороший сезон как в Лиге 1, так и в Лиге Европы», — цитирует Камара пресс-служба французского клуба.

Напомним, Камара защищает цвета «Монако» с лета нынешнего года.

Матч «Црвена Звезда» — «Монако» состоится сегодня, 8 сентября. Встреча начнётся в 22:00 по московскому времени.