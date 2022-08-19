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Лига Европы

Черчесов проанализировал разгромную победу «Ференцвароша» в Лиге Европы

 
19 Августа 2022 • 06:35 Комментировать
Ференцварош
4:0
Шемрок Роверс
окончен

Российский специалист Станислав Черчесов, который ныне занимает пост главного тренера венгерского «Ференцвароша», пообщался с представителями СМИ после разгромной победы над «Шемрок Роверс» в матче плей-офф квалификации Лиги Европы.

«Наставник всегда должен сохранять объективность, независимо от результата. Мы довольны этой победой, но впереди еще долгий путь. Ответный поединок начнется со счета 0:0. Ничего не изменилось. Оба клуба стремятся выйти в групповую стадию турнира. Нам необходимо проанализировать первый матч и начать готовиться к ответной игре», - передает слова тренера пресс-служба клуба.

Ответный матч пройдет в Ирландии 25 августа.

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Евро-Футбол.Ру,
Ференцварош Станислав Черчесов
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