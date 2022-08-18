Черчесов: «Иногда обо мне пишут такое, что жена спрашивает, знаю ли я об этом»

Бывший главный тренер сборной России, а ныне наставник «Ференцвароша» Станислав Черчесов в преддверии первого матча квалификации Лиги Европы против «Шемрок Роверс» высказался о возможных изменениях в составе венгерского команды.

Специалист отметил, что трансферное окно — не самое лучшее время для тренера, так как он пока не может рассчитывать на определённый фиксированный набор футболистов.

«Много чего можно прочитать в прессе. Иногда обо мне пишут такое, что жена спрашивает, что это и знаю ли я об этом. Думаю, сентябрь, когда трансферное окно закрывается, — вот лучший момент для каждого тренера», — приводит слова Черчесова официальный сайт «Ференцвароша».

Матч «Ференцварош» — «Шемрок Роверс» состоится 18 августа. Начало — в 19:30 по московскому времени.