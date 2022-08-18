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Лига Европы

Черчесов: «Иногда обо мне пишут такое, что жена спрашивает, знаю ли я об этом»

 
18 Августа 2022 • 09:58 Комментировать
Ференцварош
...
Шемрок Роверс
1.42 4.60 7.60
Через 7 ч. 55 мин.

Бывший главный тренер сборной России, а ныне наставник «Ференцвароша» Станислав Черчесов в преддверии первого матча квалификации Лиги Европы против «Шемрок Роверс» высказался о возможных изменениях в составе венгерского команды.

Специалист отметил, что трансферное окно — не самое лучшее время для тренера, так как он пока не может рассчитывать на определённый фиксированный набор футболистов.

«Много чего можно прочитать в прессе. Иногда обо мне пишут такое, что жена спрашивает, что это и знаю ли я об этом. Думаю, сентябрь, когда трансферное окно закрывается, — вот лучший момент для каждого тренера», — приводит слова Черчесова официальный сайт «Ференцвароша».

Матч «Ференцварош» — «Шемрок Роверс» состоится 18 августа. Начало — в 19:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Ференцварош Станислав Черчесов Шемрок Роверс
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ФЕРЕНЦВАРОШ ШЕМРОК РОВЕРС
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