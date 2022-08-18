Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига Европы

«Ференцварош» растерзал оборону «Шемрок Роверс» и фактически вышел в групповой раунд

 
18 Августа 2022 • 21:29 Комментировать
Ференцварош
4:0
Шемрок Роверс
окончен

«Ференцварош» провёл первый международный матч после фиаско в квалификации Лиги чемпионов. В противостоянии с «Шемрок Роверс» за выход в групповой турнир Лиги Европы команда Станислава Черчесова без проблем добилась победы со счётом 4:0. Венгры позволили гостям лишь раз пробить по воротам, а сами с первых секунд пошли вперед. Райан Ммаэ зарядил в штангу, а Карлос Ауски уже на 15-й минуте открыл счет. Затем дубль оформил Адама Траоре. «Ференцварош» успокоился и большую часть второго тайма играл по результату, создав ряд моментов в районе 90-й минуты. В итоге мяч снова оказался в сетке ворот гостей после подачи углового и удара Эльдара Чивича.

4:0, и у венгров отличные шансы пройти данного соперника.

Протокол игры  
Ференцварош4:0Шемрок Роверс
(1:0) Carlos Auzqui13'  
(2:0) Траоре Адама VII34'  
(3:0) Траоре Адама VII48'  
(4:0) Чивич Эльдар90'  
Дибус ДенешУинго ГенриБотка ЭндреКнустер Матс  45'Lorand Paszka 84' (Чивич Эльдар ( 84') Бешич Мухамед 70' (Вечеи Балинт ( 70') Ледуни АиссаCarlos Auzqui  27' 63' (Marquinhos vi ( 63') Нгуэн ТокмакТраоре Адама VII 84' (Мерсье Ксавье ( 84') Ммаэ Райан 63' (Боли Франк ( 63')
Запасные: Эсити АндерсонKrisztian LisztesМергль СабольчКовачевич АднанБогдан Адам
Маннус АланХор Шон  14'Клири ДэниелГрэйс Ли  49'Гэннон Шон 61' (Тауэлл Ричард ( 61') Лайонс ЭндиУоттс Дилан 70' (Justin Ferizaj ( 70') О'Нил Гари IIIКавана Шон 61' (Фарруджиа Нил ( 61'  72') Гаффни Рори 61' (Бирн Джек ( 61') Грин Аарон
Запасные: Toms LeitisПёльс ЛеонMichael Leddy
18 августа. Стадион "Групама Арена".

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ференцварош Шемрок Роверс
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен ХИК 1:0 Силькеборг
окончен Ференцварош 4:0 Шемрок Роверс 1.43 4.50 8.00
Идет 83 минута Цюрих 2:1 Хартс
Идет 82 минута Мальмё 3:1 Сивасспор 1.65 3.85 5.50
Идет 79 минута Аполлон 1:1 Олимпиакос
Идет 68 минута Пюник 0:0 Шериф
Идет 45 минута Лудогорец 1:0 Жальгирис
Идет 39 минута Днепр-1 0:2 АЕК Ларнака
Идет 9 минута Гент 0:0 Омония 1.30 5.40 9.50
18.08  22:00 Аустрия Вена ... Фенербахче 3.65 3.60 2.02
Все матчи
Новости
Сегодня, 18 Августа
21:29 · Лига Европы
«Ференцварош» растерзал оборону «Шемрок Роверс» и фактически вышел в групповой раунд
20:30 · Лига Европы
«Днепр-1» - АЕК Ларнака: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:2
19:30 · Лига Европы
«Пюник» - «Шериф»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
19:00 · Лига Европы
«Ференцварош» - «Шемрок Роверс»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:0
09:58 · Лига Европы
Черчесов: «Иногда обо мне пишут такое, что жена спрашивает, знаю ли я об этом»
17 Августа
12:08 · Лига Европы
«Гент» - «Омония»: прогноз на первый матч раунда плей-офф Лиги Европы
11:54 · Лига Европы
«Цюрих» - «Хартс»: прогноз на первый матч раунда плей-офф Лиги Европы
11:45 · Лига Европы
«Мальмё» - «Сивасспор»: прогноз на первый матч раунда плей-офф Лиги Европы
11:36 · Лига Европы
«ХИК» - «Силькеборг»: прогноз на первый матч раунда плей-офф Лиги Европы
06:36 · Лига Европы
«Шериф» подписал украинца, игравшего в Саудовской Аравии официально
10 Августа
11:46 · Лига Европы
Игнатьев назвал условие, при котором «Ференцварош» уволит Черчесова
30 Июня
13:51 · Россия. Премьер-лига
Михаил Кержаков — о матче с «Бетисом»: «Я не был готов»
29 Июня
16:19 · Россия. Премьер-лига
Михаил Кержаков поделился тем, что он сказал Одоевскому перед игрой с «Бетисом»
17 Июня
15:48 · Лига Европы
Игнатов рассказал об эмоциях в матче против «Наполи»
09 Июня
10:30 · Россия. Премьер-лига
Тимофеев — о дебюте в «Спартаке»: «Я вышел как бык на красную тряпку»
Все новости
Рекомендуем