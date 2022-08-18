«Ференцварош» растерзал оборону «Шемрок Роверс» и фактически вышел в групповой раунд

«Ференцварош» провёл первый международный матч после фиаско в квалификации Лиги чемпионов. В противостоянии с «Шемрок Роверс» за выход в групповой турнир Лиги Европы команда Станислава Черчесова без проблем добилась победы со счётом 4:0. Венгры позволили гостям лишь раз пробить по воротам, а сами с первых секунд пошли вперед. Райан Ммаэ зарядил в штангу, а Карлос Ауски уже на 15-й минуте открыл счет. Затем дубль оформил Адама Траоре. «Ференцварош» успокоился и большую часть второго тайма играл по результату, создав ряд моментов в районе 90-й минуты. В итоге мяч снова оказался в сетке ворот гостей после подачи углового и удара Эльдара Чивича.

4:0, и у венгров отличные шансы пройти данного соперника.