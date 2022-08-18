«Ференцварош» растерзал оборону «Шемрок Роверс» и фактически вышел в групповой раунд

«Ференцварош» провёл первый международный матч после фиаско в квалификации Лиги чемпионов. В противостоянии с «Шемрок Роверс» за выход в групповой турнир Лиги Европы команда Станислава Черчесова без проблем добилась победы со счётом 4:0. Венгры позволили гостям лишь раз пробить по воротам, а сами с первых секунд пошли вперед. Райан Ммаэ зарядил в штангу, а Карлос Ауски уже на 15-й минуте открыл счет. Затем дубль оформил Адама Траоре. «Ференцварош» успокоился и большую часть второго тайма играл по результату, создав ряд моментов в районе 90-й минуты. В итоге мяч снова оказался в сетке ворот гостей после подачи углового и удара Эльдара Чивича.
4:0, и у венгров отличные шансы пройти данного соперника.
Протокол игры
|(1:0) Carlos Auzqui13'
|(2:0) Траоре Адама VII34'
|(3:0) Траоре Адама VII48'
|(4:0) Чивич Эльдар90'
Дибус Денеш•Уинго Генри•Ботка Эндре•Кнустер Матс• 45'Lorand Paszka84' (Чивич Эльдар (84') •Бешич Мухамед70' (Вечеи Балинт (70') •Ледуни Аисса•Carlos Auzqui 27'63' (Marquinhos vi (63') •Нгуэн Токмак•Траоре Адама VII84' (Мерсье Ксавье (84') •Ммаэ Райан63' (Боли Франк (63')
Маннус Алан•Хор Шон• 14'Клири Дэниел•Грэйс Ли• 49'Гэннон Шон61' (Тауэлл Ричард (61') •Лайонс Энди•Уоттс Дилан70' (Justin Ferizaj (70') •О'Нил Гари III•Кавана Шон61' (Фарруджиа Нил (61') • 72'Гаффни Рори61' (Бирн Джек (61') •Грин Аарон
Запасные: Toms Leitis•Пёльс Леон•Michael Leddy
18 августа. Стадион "Групама Арена".
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