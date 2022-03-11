Малиновский набрал 5 очков по системе «гол+пас» в последних 3 матчах

Украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский в последнее время набрал впечатляющую форму.

28-летний украинский футболист стал одним из главных героев первого матча 1/8 финала против леверкузенского «Байера», в котором бергамаски одержали победу со счётом 3:2. Малиновский сначала отличился сам, а затем отметился ассистентским дублем. Стоит отметить, что в последних трёх матчах в составе «Аталанты» Малиновский набрал пять очков по системе «гол+пас».

В этом сезоне Руслан Малиновский провёл в итальянской лиге 22 встречи, в которых забил шесть мячей и сделал два ассиста.