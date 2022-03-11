Муриэль: Такая победа была очень важна для «Аталанты»

Колумбийский нападающий «Аталанты» Луис Муриэль рассказал журналистам о том, что думает по поводу победы своей команды в первом матче 1/8 финала Лиги Европы над «Байером».

Муриэль сказал, что подобная победа на глазах у своих болельщиков была очень важна для футболистов «Аталанты». Луис отметил, что бергамаски могли побеждать с ещё большим счётом, но самое главное, что «Аталанта» подойдёт к ответному матчу с преимуществом. Колумбиец добавил, что все его мелкие травмы остались позади, так что он горит желанием забить как можно больше голов.

Напомним, что благодаря дублю Муриэля «Аталанта» обыграла «Байер» со счётом 3:2.