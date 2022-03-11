«Байер» проводит свой 50-й матч в Лиге Европы

Леверкузенский «Байер» отправился в гости к «Аталанте» для участия в матче 1/8 финала Лиги Европы. Это - юбилейный матч для «аптекарей» в этом турнире, который проводится с 2009 года после преобразования Кубка УЕФА.

«Байер» - первый немецкий клуб, который добрался до отметки в полсотни матчей в Лиге Европы. В общей же классификации «Байер» - тридцатый клуб, добравшийся до показателя в 50 матчей в Лиге Европы, вне зависимости от стадии. «Байер» никогда не побеждал в Лиге Европы, но в1988 году выиграл Кубок УЕФА.

Следить за событиями матча между «Аталантой» и «Байером» можно по ссылке на онлайн-трансляцию.