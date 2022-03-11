Тренер «Байера» считает, что отмена правила гостевого гола сделала матчи зрелищнее

Наставник «Байера» Херардо Сеоане рассказал журналистам, что после отмены правила гостевого гола команды стали играть в гораздо более зрелищный футбол.

Сеоане сказал, что болельщики должны быть довольны увиденным, так как обе команды показали открытую и результативную игру. Тренер «фармацевтов» отметил, что все в очередной раз увидели, что после отмены правила гостевого гола команды стали действовать смелее и перестали играть от обороны.

Напомним, что «Байер» на выезде уступил «Аталанте» со счётом 2:3. Ответный поединок состоится 17 марта.