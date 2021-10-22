Спаллетти опроверг мнение болельщиков о том, что «Наполи» не нужна Лига Европы

Стартовый отрезок текущего розыгрыша Лиги Европы выдался для «Наполи» не самым удачным – итальянцы набрали лишь одно очко в двух турах, оказавшись на последней строчке в группе. Правда, уже вчера неаполитанцам удалось реабилитироваться, разгромно обыграв лидера квартета «Легию».

После поединка наставник «Наполи» Лучиано Спаллетти ответил на критику в свой адрес после поражения от «Спартака». Болельщики упрекали команду в том, что она решила бросить все силы на Серию А и специально вылететь из второго по престижности еврокубка.

«Это неправда, что нас не волнует Лига Европы. Игроки сегодня это доказали. Я очень счастлив после победы», - прокомментировал Спаллетти в эфире Sky Sport Italia.