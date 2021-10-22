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Лига Европы

Спаллетти похвалил подопечных после победы над «Легией»

22 Октября 2021 • 14:48 Комментировать
Наполи
3:0
Легия
окончен

Накануне «Наполи» под руководством Лучано Спаллетти без особых проблем переиграл варшавскую «Легию» в третьем туре группового этапа Лиги Европы (3:0).

В послематчевом интервью алленаторе «адзурри» отметил, что в составе его команды есть несколько исполнителей, способных в любой момент поединка отличиться голом.

«Футбольный интеллект является залогом успеха. Когда футболист жертвует собой ради партнёров, он понимает, что сам окажется в выигрышном положении. Мои парни хотели проявить себя после минувшего сезона. Они демонстрируют, на что способны», - сказал Спаллетти.

Благодаря триумфу 3:0 неаполитанцы поднялись на второе место в группе С. «Спартак» замыкает таблицу в данном квартете.

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Евро-Футбол.Ру,
Легия Лучано Спаллетти Наполи
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