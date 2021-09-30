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Черчесов будет присутствовать на матче «Легии» и «Лестера»

30 Сентября 2021 • 18:17 Комментировать
Наполи
...
Легия
21.10 22:00

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесова будет присутствовать на матче «Легии» и «Лестера» в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов, передаёт телеграм-канал «Спортивный дайджест». Наставник будет наблюдать за игрой с трибуны варшавского стадиона.

Сообщается, что экс-тренер сборной России уже прилетел в Варшаву и проведёт новую встречу с владельцем польского клуба Дариушем Миодуски.

Напомним, что Черчесов возглавлял «Легию» в сезоне 2015/16. Под его руководством команда выиграла чемпионат и Кубок Польши. Он покинул клуб по обоюдному согласию сторон.

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Евро-Футбол.Ру,
Легия Станислав Черчесов
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