«Монако» дожал ПСВ, а «Наполи» - «Легию»

«Монако» без Александра Головина играл на выезде против ПСВ в матче третьего тура Лиги Европы. Голландцы были острее в этом поединке, но ничего не заработали. Мирон Боаду открыл счет на 20-й минуте, а в начале второго тайма Коди Гакпо отыграл перевес гостей. Точку в матче поставил Софьян Диоп на 90-й минуте - 2:1 в пользу монегасков.
Лидирующая в группе С «Легия» не смогла разжиться очками в игре с «Наполи». Итальянцы только на 76-й минуте размочили счет. И тут же к голу Лоренцо Инсинье добавился меткий удар Виктора Осимхена. Матео Политано на 90-й минуте сделал счет разгромным - 3:0.
Протокол игры
|20' Боаду Мирон (0:1)
|(1:1) Гакпо Коди 59'
|89' Диоп Софьян (1:2)
Дроммел Йоэл • Мвене Филипп • Рамальо Андре • Обиспо Армандо • Макс Филипп • Ван Гинкел Марко • Гётце Марио • Боскальи Оливье • Мадуэке Нони 56' ( Вертессен Йорбе ( 56') • Винисиус Карлос 76' 87' ( Захави Эран ( 87') • Гакпо Коди 52' 64' ( Брума Арминду ( 64')
Запасные: Томас Райан • Мвого Ивон • Мюллер Винсент • Тезе Джордан • Гутьеррес Эрик • Ромеро Максимильяно • Жуниор Мауро • Прёппер Дэви
Нюбель Александр • Марипан Гильермо • Дисаси Аксель 74' ( Желсон Мартиньш ( 74') • Бадьяшиль Бенуа • Агилар Рубен • Фофана Юссуф 69' ( Матазо Элио ( 69') • Лукас Жан 75' ( Диоп Софьян ( 75') • Кайо Энрике • Фолланд Кевин • Чуамени Орельен • Боаду Мирон 70' ( Бен-Йеддер Виссам ( 70')
Запасные: Якобс Исмаил • Исидор Вилсон • Манноне Вито • Маецки Радослав • Павлович Страхиня • Матсима Крислен • Аклиоче Махнес
21 октября. Стадион "Филипс" (Эйндховен).
Протокол игры
|(1:0) Инсинье Лоренцо 76'
|(2:0) Осимхен Виктор 80'
|(3:0) Политано Маттео 90'
Мерет Алекс • Ди Лоренцо Джованни • Манолас Костас 44' 72' ( Политано Маттео ( 72') • Кулибали Калиду • Жуан Жезус • 13'Замбо-Ангисса Андре-Франк 57' ( Фабиан Руис ( 57') • Демме Диего • Элмас Эльиф • Лосано Ирвинг 57' ( Осимхен Виктор ( 57') • Мертенс Дрис 72' ( Петанья Андреа ( 72') • Инсинье Лоренцо 81' ( Ррахмани Амир ( 81')
Запасные: Оспина Давид • Идасяк Губерт • Дзаноли Алессандро • Лоботка Станислав
Мишта Цезарий • Енджейчик Артур • Ветеска Матеуш • Навроцкий Майк • Йоханссон Маттиас • 73'Жозуэ Филипе • Мартинш Андре 77' ( Харатин Игорь ( 77') • Лима Лукас II 71' ( Эмрели Махир ( 71') • Младенович Филип • Лопеш Рафаэл 59' ( Слиш Бартош ( 59') • Мучи Эрнест 71' ( Кастрати Лирим ( 71')
Запасные: Рибейру Юри • Костож Кацпер • Роуз Линдси • Тобиаш Кацпер • Скибицки Кацпер • Челхака Юрген
21 октября. Стадион "Диего Армандо Марадона".