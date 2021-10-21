«Монако» дожал ПСВ, а «Наполи» - «Легию»

«Монако» без Александра Головина играл на выезде против ПСВ в матче третьего тура Лиги Европы. Голландцы были острее в этом поединке, но ничего не заработали. Мирон Боаду открыл счет на 20-й минуте, а в начале второго тайма Коди Гакпо отыграл перевес гостей. Точку в матче поставил Софьян Диоп на 90-й минуте - 2:1 в пользу монегасков.

Лидирующая в группе С «Легия» не смогла разжиться очками в игре с «Наполи». Итальянцы только на 76-й минуте размочили счет. И тут же к голу Лоренцо Инсинье добавился меткий удар Виктора Осимхена. Матео Политано на 90-й минуте сделал счет разгромным - 3:0.