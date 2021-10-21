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Лига Европы

«Монако» дожал ПСВ, а «Наполи» - «Легию»

21 Октября 2021 • 23:54 Комментировать
Наполи
3:0
Легия
окончен

«Монако» без Александра Головина играл на выезде против ПСВ в матче третьего тура Лиги Европы. Голландцы были острее в этом поединке, но ничего не заработали. Мирон Боаду открыл счет на 20-й минуте, а в начале второго тайма Коди Гакпо отыграл перевес гостей. Точку в матче поставил Софьян Диоп на 90-й минуте - 2:1 в пользу монегасков.

Лидирующая в группе С «Легия» не смогла разжиться очками в игре с «Наполи». Итальянцы только на 76-й минуте размочили счет. И тут же к голу Лоренцо Инсинье добавился меткий удар Виктора Осимхена. Матео Политано на 90-й минуте сделал счет разгромным - 3:0.

Протокол игры  
ПСВ 1:2 Монако
    20' Боаду Мирон (0:1)
(1:1) Гакпо Коди 59'    
    89' Диоп Софьян (1:2)
Дроммел Йоэл Мвене Филипп Рамальо Андре Обиспо Армандо Макс Филипп Ван Гинкел Марко Гётце Марио Боскальи Оливье Мадуэке Нони   56' (Вертессен Йорбе (   56') Винисиус Карлос   76'   87' (Захави Эран (   87') Гакпо Коди   52'   64' (Брума Арминду (   64')
Запасные: Томас Райан Мвого Ивон Мюллер Винсент Тезе Джордан Гутьеррес Эрик Ромеро Максимильяно Жуниор Мауро Прёппер Дэви
Нюбель Александр Марипан Гильермо Дисаси Аксель   74' (Желсон Мартиньш (   74') Бадьяшиль Бенуа Агилар Рубен Фофана Юссуф   69' (Матазо Элио (   69') Лукас Жан   75' (Диоп Софьян (   75') Кайо Энрике Фолланд Кевин Чуамени Орельен Боаду Мирон   70' (Бен-Йеддер Виссам (   70')
Запасные: Якобс Исмаил Исидор Вилсон Манноне Вито Маецки Радослав Павлович Страхиня Матсима Крислен Аклиоче Махнес
21 октября. Стадион "Филипс" (Эйндховен).

Протокол игры  
Наполи 3:0 Легия
(1:0) Инсинье Лоренцо 76'    
(2:0) Осимхен Виктор 80'    
(3:0) Политано Маттео 90'    
Мерет Алекс Ди Лоренцо Джованни Манолас Костас   44'   72' (Политано Маттео (   72') Кулибали Калиду Жуан Жезус   13' Замбо-Ангисса Андре-Франк   57' (Фабиан Руис (   57') Демме Диего Элмас Эльиф Лосано Ирвинг   57' (Осимхен Виктор (   57') Мертенс Дрис   72' (Петанья Андреа (   72') Инсинье Лоренцо   81' (Ррахмани Амир (   81')
Запасные: Оспина Давид Идасяк Губерт Дзаноли Алессандро Лоботка Станислав
Мишта Цезарий Енджейчик Артур Ветеска Матеуш Навроцкий Майк Йоханссон Маттиас   73' Жозуэ Филипе Мартинш Андре   77' (Харатин Игорь (   77') Лима Лукас II   71' (Эмрели Махир (   71') Младенович Филип Лопеш Рафаэл   59' (Слиш Бартош (   59') Мучи Эрнест   71' (Кастрати Лирим (   71')
Запасные: Рибейру Юри Костож Кацпер Роуз Линдси Тобиаш Кацпер Скибицки Кацпер Челхака Юрген
21 октября. Стадион "Диего Армандо Марадона".

 

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окончен Айнтрахт Фр 3:1 Олимпиакос
окончен Спарта Прага 3:4 Лион
окончен Штурм 0:1 Реал Сосьедад
окончен Наполи 3:0 Легия
окончен ПСВ 1:2 Монако
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