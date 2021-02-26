Лига Европы 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Киевское «Динамо» впервые за 10 лет победило в гостевом матче плей-офф Лиги Европы

26 Февраля 2021, 08:30,

В рамках 1/16 финала Лиги Европы состоялась ответная встреча между киевским «Динамо» и бельгийским «Брюгге». Подопечные Мирчи Луческу отпраздновали минимальную победу со счетом 1:0. Единственный гол в концовке забил хавбек Виталий Буяльский.

Как информирует пресс-служба УЕФА, украинский гранд впервые с февраля 2011-го года одержал гостевую победу в поединке плей-офф Лиги Европы. Тогда киевляне переиграли стамбульский «Бешикташ» (4:1).

«Динамо» прошло «Брюгге» по сумме двух матчей (1:1, 1:0) и теперь выступит в 1/8 финала турнира. Жеребьевка состоится сегодня, 26-го февраля.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Динамо Киев
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Будущее Месси: Нужен ли аргентинец какому-то клубу
Будущее Месси: Нужен ли аргентинец какому-то клубу
«Кадис» наказал «Барселону» за слабую реализацию моментов
«Кадис» наказал «Барселону» за слабую реализацию моментов
Чудо-гол Жиру решил исход битвы «Атлетико» и «Челси» в Бухаресте
Чудо-гол Жиру решил исход битвы «Атлетико» и «Челси» в Бухаресте
А «Спартак» – как обычно: «Красно-белые» проиграли в морозном дерби «Динамо» и бесславно вылетели из Кубка
А «Спартак» – как обычно: «Красно-белые» проиграли в морозном дерби «Динамо» и бесславно вылетели из Кубка
​Отработанный материал или топ-тренер: какое истинное лицо Моуринью
​Отработанный материал или топ-тренер: какое истинное лицо Моуринью


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола