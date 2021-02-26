Киевское «Динамо» впервые за 10 лет победило в гостевом матче плей-офф Лиги Европы

В рамках 1/16 финала Лиги Европы состоялась ответная встреча между киевским «Динамо» и бельгийским «Брюгге». Подопечные Мирчи Луческу отпраздновали минимальную победу со счетом 1:0. Единственный гол в концовке забил хавбек Виталий Буяльский.

Как информирует пресс-служба УЕФА, украинский гранд впервые с февраля 2011-го года одержал гостевую победу в поединке плей-офф Лиги Европы. Тогда киевляне переиграли стамбульский «Бешикташ» (4:1).

«Динамо» прошло «Брюгге» по сумме двух матчей (1:1, 1:0) и теперь выступит в 1/8 финала турнира. Жеребьевка состоится сегодня, 26-го февраля.