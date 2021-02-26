Защитник киевского «Динамо» попал в команду недели Лиги Европы

В четверг, 26-го февраля, состоялись ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы. По итогам этих поединков пресс-служба УЕФА сформировала символическую сборную недели. Стоит отметить, что в нее попал защитник киевского «Динамо» Александр Сирота.

Символическая сборная: Андреас Линде («Мольде»), Киран Тирни («Арсенал»), Александр Сирота («Динамо» Киев), Александер Бах («Славия»), Дэви Классен («Аякс»), Деле Алли («Тоттенхэм»), Эйрик Улланд-Андерсен («Мольде»), Райан Кент («Рейнджерс»), Карлос Винисиус («Тоттенхэм»), Херард Морено («Вильярреал»), Альфредо Морелос («Рейнджерс»).

Напомним, что «Краснодар» вылетел на данной стадии турнира, уступив загребскому «Динамо» с общим счетом 2:4 (2:3, 0:1). Россия лишилась всех своих представителей в нынешнем сезоне еврокубков.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы состоится в пятницу, 26-го февраля. Начало церемонии запланировано в 15:00 по московскому времени.