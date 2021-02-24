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​Два основных игрока «Брюгге» сдали положительные тесты на коронавирус перед игрой с киевским «Динамо»

24 Февраля 2021, 14:44,

В первом матче плей-офф Лиги Европы против киевского «Динамо» «Брюгге» обходился без нескольких игроков, у которых был выявлен коронавирус. Перед ответным поединком в команде зафиксированы новые случаи инфицирования. Положительные тесты сдали два основных футболиста – голкипер Симон Миньоле и хавбек Шарль де Кателаре.

«Брюгге» сообщает, что футболисты сдадут новые тесты, поскольку ранее тесты УЕФА уже показывали ложноположительные результаты.

Матч «Брюгге» - «Динамо» пройдёт двадцать пятого февраля. В первой игре в Киеве команды сыграли вничью со счётом 1:1.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Брюгге, Симон Миньоле, Шарль де Кателаре
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