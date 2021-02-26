Луческу: «Летом никто бы не поверил, что «Динамо» выйдет в 1/8 финала Лиги Европы»

Рулевой киевского «Динамо» Мирча Луческу пообщался с представителями СМИ после выхода команды в 1/8 финала Лиги чемпионов. По сумме двух матчей украинский коллектив одолел бельгийский «Брюгге» (1:1, 1:0).

«Если бы летом кто-то говорил, что мы будем на этой стадии, никто бы не поверил. Команда растет от матча к матчу», - передает слова румынского футболиста официальный сайт УЕФА.

Добавим, что от Украины в 1/8 финала турнира также вышел донецкий «Шахтёр».

Жеребьевка следующей стадии состоится в пятницу, 26-го февраля. Начало церемонии запланировано в 15:00 по московскому времени.