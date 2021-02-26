Киевское «Динамо» вырвало победу в матче с «Брюгге», ПСВ и «Байер» вылетели

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26 Февраля 2021, 01:08,
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Киевское «Динамо» в ответном матче с «Брюгге» в 1/16 финала Лиги Европы на протяжении почти всех 90 минут терпело и выжидало момент для голевой атаки. У бельгийцев было гораздо больше ударов, но все потенциально опасные попытки завершались полетом мяча в голкипера. Украинцы же свой шанс использовали на 83-й минуте, когда Виталий Буяльский завершил серию передач в касание в исполнении Жерсона Родригеса и Виктора Цыганкова. 1:0, и «Динамо» - в 1/8.
ПСВ быстро отыграл гандикап в игре с «Олимпиакосом», забив два гола, но в самой концовке пропустил и вылетел (2:4 и 2:1). «Байер» снова уступил «Янг Бойз» (0:2).
Протокол игры
|Брюгге
|0:1
|Динамо Киев
|83' Буяльский Виталий (0:1)
Миньоле Симон • Мата Клинтон • Коссуну Одилон • Мехеле Брандон • Рикка Федерико • Баланта Эдер • Дирар Набиль 84' ( Окереке Давид ( 84') • Вормер Руд • Томас ван ден Кейбус 19' 46' ( Бремпт Игнасе ( 46') • Соболь Эдуард 84' ( Кейпер Максим ( 84') • Дост Бас 57' ( Баджи Юссуф ( 57')
Запасные: Фуакала Натан • Arne Engels • Шинтон Ник • Фофана Ибрахима • Хорват Этан • Matis Servais
Бущан Георгий • Кедзёра Томаш 77' ( Караваев Александр ( 77') • Забарный Илья • Сирота Александр • Миколенко Виталий • Буяльский Виталий 86' ( Андриевский Александр ( 86') • Сидорчук Сергей • Шепелев Владимир 67' ( Шапаренко Николай ( 67') • Цыганков Виктор • Беседин Артём • 49'Родригес Жерсон
Запасные: Леднёв Богдан • Супряга Владислав • Бойко Денис • Де Пена Карлос • Сидклей Феррейра • Дуэлунд Миккель • Тымчик Александр • Нещерет Руслан
25 февраля. Стадион "Ян Брейдель" (Брюгге).
Протокол игры
|ПСВ
|2:1
|Олимпиакос
|(1:0) Захави Эран 23'
|(2:0) Захави Эран 44'
|88' Хассан Ахмед (2:1)
Мвого Ивон • Тезе Джордан • Боскальи Оливье • Фиргевер Ник • Дюмфрис Дензел • Росарио Пабло • Гётце Марио 90' ( Вертессен Йорбе ( 90') • Томас Райян 90' ( Жуниор Мауро ( 90') • Макс Филипп • 3'Захави Эран • Мален Дониэлл 84'
Запасные: Баумгартль Тимо • Ван Гинкел Марко • Уннерсталл Ларс • Мюллер Винсент • Файн Адриан • Гутьеррес Эрик • Ихаттарен Мохаммед • Пироэ Жоэль
Са Жозе • Лала Кенни 79' 80' ( Хассан Ахмед ( 80') • Семеду Рубен • Ба Уссейну • Рябчук Олег • М'Вила Янн • Камара Мохамед III • Бухалакис Андреас 46' ( Фортунис Костас ( 46') • Брума Арминду 80' ( Андруцос Танасис ( 80') • Эль-Араби Юссеф 90' ( Папастатопулос Сократис ( 90') • Вальбуэна Матьё 46' ( Масурас Гиоргос ( 46' ) 51'
Запасные: Караргирис Илиас • Холебас Хосе • Сурлис Василиос • Ранджелович Лазар • Цолакис Костас • Драгер Мохамед
25 февраля. Стадион "Филипс" (Эйндховен).
Протокол игры
|48' Сибачо Жордан (0:1)
|86' Фасснахт Кристиан (0:2)
Ломб Никлас • Драгович Александр 63' ( Аларио Лукас ( 63') • Та Джонатан • Тапсоба Эдмон • Синкгравен Дэйли • 53'Арангис Чарлес • Фримпонг Жереми 78' ( Амири Надим ( 78') • Вирц Флориан • Бэйли Леон 63' ( Грэй Демарай ( 63') • Диаби Мусса • Шик Патрик
Запасные: Едвай Тин • Фосу-Менса Тимоти • Демирбай Керем • Паласиос Эксекиэль • Венделл Боргес
Фон Балльмоос Давид • Хефти Сильван • Лустенбергер Фабиан • Зесигер Седрик • Лефор Жордан • Фасснахт Кристиан 87' ( Гаудино Джанлука ( 87') • Эбишер Мишель 87' ( Сьерро Венсан ( 87') • Лаупер Сандро • Элиа Мешак 78' ( Мамбимби Феликс ( 78') • Сибачо Жордан 78' ( Шпильман Марвин ( 78') • Нгамале Муми 69' ( Ридер Фабиан ( 69')
Запасные: Гарсия Улиссес • Февр Гийом • Майер Нико • Нойеншвандер Джошуа • Масейрас Кентен • Сулеймани Миралем
25 февраля. Стадион "БайАрена" (Леверкузен).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: мо киев