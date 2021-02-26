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Киевское «Динамо» вырвало победу в матче с «Брюгге», ПСВ и «Байер» вылетели

26 Февраля 2021, 01:08,

Киевское «Динамо» в ответном матче с «Брюгге» в 1/16 финала Лиги Европы на протяжении почти всех 90 минут терпело и выжидало момент для голевой атаки. У бельгийцев было гораздо больше ударов, но все потенциально опасные попытки завершались полетом мяча в голкипера. Украинцы же свой шанс использовали на 83-й минуте, когда Виталий Буяльский завершил серию передач в касание в исполнении Жерсона Родригеса и Виктора Цыганкова. 1:0, и «Динамо» - в 1/8.

ПСВ быстро отыграл гандикап в игре с «Олимпиакосом», забив два гола, но в самой концовке пропустил и вылетел (2:4 и 2:1). «Байер» снова уступил «Янг Бойз» (0:2).

Протокол игры  
Брюгге 0:1 Динамо Киев
    83' Буяльский Виталий (0:1)
Миньоле Симон Мата Клинтон Коссуну Одилон Мехеле Брандон Рикка Федерико Баланта Эдер Дирар Набиль   84' (Окереке Давид (   84') Вормер Руд Томас ван ден Кейбус   19'   46' (Бремпт Игнасе (   46') Соболь Эдуард   84' (Кейпер Максим (   84') Дост Бас   57' (Баджи Юссуф (   57')
Запасные: Фуакала Натан Arne Engels Шинтон Ник Фофана Ибрахима Хорват Этан Matis Servais
Бущан Георгий Кедзёра Томаш   77' (Караваев Александр (   77') Забарный Илья Сирота Александр Миколенко Виталий Буяльский Виталий   86' (Андриевский Александр (   86') Сидорчук Сергей Шепелев Владимир   67' (Шапаренко Николай (   67') Цыганков Виктор Беседин Артём   49' Родригес Жерсон
Запасные: Леднёв Богдан Супряга Владислав Бойко Денис Де Пена Карлос Сидклей Феррейра Дуэлунд Миккель Тымчик Александр Нещерет Руслан
25 февраля. Стадион "Ян Брейдель" (Брюгге).
Протокол игры  
ПСВ 2:1 Олимпиакос
(1:0) Захави Эран 23'    
(2:0) Захави Эран 44'    
    88' Хассан Ахмед (2:1)
Мвого Ивон Тезе Джордан Боскальи Оливье Фиргевер Ник Дюмфрис Дензел Росарио Пабло Гётце Марио   90' (Вертессен Йорбе (   90') Томас Райян   90' (Жуниор Мауро (   90') Макс Филипп   3' Захави Эран Мален Дониэлл   84'
Запасные: Баумгартль Тимо Ван Гинкел Марко Уннерсталл Ларс Мюллер Винсент Файн Адриан Гутьеррес Эрик Ихаттарен Мохаммед Пироэ Жоэль
Са Жозе Лала Кенни   79'   80' (Хассан Ахмед (   80') Семеду Рубен Ба Уссейну Рябчук Олег М'Вила Янн Камара Мохамед III Бухалакис Андреас   46' (Фортунис Костас (   46') Брума Арминду   80' (Андруцос Танасис (   80') Эль-Араби Юссеф   90' (Папастатопулос Сократис (   90') Вальбуэна Матьё   46' (Масурас Гиоргос (   46'   51')
Запасные: Караргирис Илиас Холебас Хосе Сурлис Василиос Ранджелович Лазар Цолакис Костас Драгер Мохамед
25 февраля. Стадион "Филипс" (Эйндховен).


 

Протокол игры  
Байер Л 0:2 Янг Бойз
    48' Сибачо Жордан (0:1)
    86' Фасснахт Кристиан (0:2)
Ломб Никлас Драгович Александр   63' (Аларио Лукас (   63') Та Джонатан Тапсоба Эдмон Синкгравен Дэйли   53' Арангис Чарлес Фримпонг Жереми   78' (Амири Надим (   78') Вирц Флориан Бэйли Леон   63' (Грэй Демарай (   63') Диаби Мусса Шик Патрик
Запасные: Едвай Тин Фосу-Менса Тимоти Демирбай Керем Паласиос Эксекиэль Венделл Боргес
Фон Балльмоос Давид Хефти Сильван Лустенбергер Фабиан Зесигер Седрик Лефор Жордан Фасснахт Кристиан   87' (Гаудино Джанлука (   87') Эбишер Мишель   87' (Сьерро Венсан (   87') Лаупер Сандро Элиа Мешак   78' (Мамбимби Феликс (   78') Сибачо Жордан   78' (Шпильман Марвин (   78') Нгамале Муми   69' (Ридер Фабиан (   69')
Запасные: Гарсия Улиссес Февр Гийом Майер Нико Нойеншвандер Джошуа Масейрас Кентен Сулеймани Миралем
25 февраля. Стадион "БайАрена" (Леверкузен).
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: мо киев
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