Киевское «Динамо» вырвало победу в матче с «Брюгге», ПСВ и «Байер» вылетели

Киевское «Динамо» в ответном матче с «Брюгге» в 1/16 финала Лиги Европы на протяжении почти всех 90 минут терпело и выжидало момент для голевой атаки. У бельгийцев было гораздо больше ударов, но все потенциально опасные попытки завершались полетом мяча в голкипера. Украинцы же свой шанс использовали на 83-й минуте, когда Виталий Буяльский завершил серию передач в касание в исполнении Жерсона Родригеса и Виктора Цыганкова. 1:0, и «Динамо» - в 1/8.

ПСВ быстро отыграл гандикап в игре с «Олимпиакосом», забив два гола, но в самой концовке пропустил и вылетел (2:4 и 2:1). «Байер» снова уступил «Янг Бойз» (0:2).



